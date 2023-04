Tecite na ljubljanski grad in osrečite otroke na pediatrični kliniki

Zdravniki ljubljanske pediatrične klinike danes že petič organizirajo dobrodelni tekaški dogodek Hop na grad za otroke na pediatrični kliniki. S startninami in dobrodelnimi prispevki zbran denar bodo letos porabili za nakup naglavne kirurške luči, ki bo otroškim kirurgom olajšala delo pri operacijah prirojenih napak, so sporočili iz UKC Ljubljana. V Ankaranu pa se bo danes začel Deveti Istrski maraton.

Na dogodku, ki ga organizirajo zdravniki ljubljanske pediatrične klinike, v sodelovanju z Založbo Rokus Klett in Športnim društvom Povodni mož, bodo s pomočjo donatorjev in vsakega posameznega tekača, prostovoljca in navijača, poskušali zbrati čim več denarja v korist otrok, ki se zdravijo na pediatrični kliniki, so izpostavili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.

Pojasnili so, da z dogodkom spodbujajo zdrav način življenja in povezujejo ljudi, ki želijo vračati v skupnost, iz katere izhajajo. Lansko leto se je prireditve udeležilo 1500 tekačev vseh starosti iz vse Slovenije, letos pa organizatorji upajo, da se bo v rumene barve sonca, ki je tudi zaščitni znak letošnjega dogodka, prav tako odelo čim več tekačev. Njihov cilj za vsakoletni dobrodelni dogodek je druženje, gibanje in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Na voljo bodo tri trase za otroke in dve trasi za odrasle

Organizatorji so v sporočilu za javnost zapisali, da organizirajo tri različno dolge trase za otroke različnih starosti in dve trasi Hop na grad, eno trikilometrsko in drugo šestkilometrsko.

Z dobrodelnimi teki Hop na grad so do zdaj zbrali že več kot 120.000 evrov, so dodali. Pediatrični kliniki so podarili že več naprav, ki so olajšale zdravstveno oskrbo bolnih otrok: "Gastroskop za naše najmlajše bolnike, naprava za vektorsko bioimpedančno analizo sestave telesa, ultrazvočna sonda, dva monitorja za kožno merjenje količine ogljikovega dioksida in nasičenosti krvi s kisikom za neonatalni in nevrološki oddelek pediatrične klinike in napravi za zunajtelesno oksigenacijo krvi za oddelek za intenzivno medicino."

Lani so z zbranim denarjem lahko kupili še napravo Biofeedback, ki jo uporabljajo psihologi za delo z otroki s psihičnimi težavami, ter aparat za transkutano merjenje ogljikovega dioksida v krvi.

Dogodek bodo odprli z nagovori, med drugim bo udeležencem nekaj besed namenil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Na odru bosta tekače spodbujala Žiga X Gombač in Uroš Bitenc, za popestritev dogodka pa bodo poskrbeli tudi glasbeni gostje.

Danes na Obali deveti Istrski maraton

Deveti Istrski maraton se bo začel danes, ko bodo ob osmi uri v Ankaranu začeli teči na 42 km. Polmaraton na 21 km se bo začel ob 10.30 v Izoli, kjer bo tudi cilj maratona in start rekreativnega teka ob desetih. Otroški in mladinski teki so bili že v soboto.

Proga maratona z 280 metri vzponov sodi med zahtevnejše in primerna za res dobro pripravljene tekače. Progi polmaratona in rekreativnega teka sta manj zahtevni in temu primerno je na njih tudi številnejša udeležba.

Maraton povezuje tri istrska mesta, Izolo, Koper, Piran. Posebnost je, da se proga maratona vselej nekoliko spremeni, saj se prilagaja posameznim startom in ciljem, ki se vsako leto selita iz mesta v mesto.

Vsi prijavljeni na maraton, polmaraton ali 10 km bodo s plačilom startnine prejeli startno številko z merilnim čipom, medicinsko asistenco, tehnično varovanje tras, bon za topli obrok, osvežitev in okrepčilo ob progi in na cilju, spominsko medaljo, ki jo prejme tekmovalec na cilju, ter tekaški paket, so sporočili organizatorji.

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev in obiskovalcev, bodo na koprski, piranski in ankaranski občini v času prireditve pripravili popolne in občasne zapore prometa, dogajanju se bodo prilagodile tudi nekatere avtobusne linije.

Danes bo za tekače maratona organiziran brezplačen avtobusni prevoz na startno mesto v Ankaran iz Izole ob 6.00, 6.10 in 6.50. Vstop na avtobus bo možen le z vidno startno številko. V Izoli bo postajališče organizirano na avtobusnem postajališču Izola Mehano, ostalih prevozov pa organizator maratona ne zagotavlja.