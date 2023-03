Tanja Fajon in Nataša Pirc Musar s posebno predstavnico Nata o izzivih žensk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nataša Pirc Musar in Irene Fellin

Nataša Pirc Musar in Irene Fellin Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon sta danes s posebno predstavnico generalnega sekretarja Nata za ženske, mir in varnost Irene Fellin spregovorili o izzivih in sodelovanju žensk, med drugim tudi v Slovenski vojski.

Po predhodnih napovedih obrambnega ministrstva je Irene Fellin v pogovorih naslovila izzive, s katerimi se ženske srečujejo v procesih odločanja in sodelovanju žensk v slovenskem javnem sektorju, še posebej v vojski.

Tanja Fajon je na srečanju poudarila, da Slovenija popolnoma podpira Natovo agendo za ženske, mir in varnost, je na Twitterju zapisalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Tej agendi bo tudi posvečen torkov regionalni dogodek o ženskah, miru in varnosti v Ljubljani, ki ga skupaj z zunanjim ministrstvom Norveške organizira MZEZ.

Na omenjenem dogodku bo prisotna tudi Fellinova, ki je na srečanju z zunanjo ministrico čestitala Sloveniji za razvoj feministične zunanje politike.

Nataša Pirc Musar je prek Twitterja sporočila, da sta se s posebno predstavnico strinjali, da je ključno, "da so ženske vključene v razprave kot enakopravne in enakovredne sogovornice". Ob tem sta se z gostjo dotaknili tudi zaščite civilistov, preprečevanja in odzivanja na s konflikti povezano spolno nasilje, boja proti trgovini z ljudmi, tematike otrok v oboroženih konfliktih ter zaščite kulturne dediščine.

Fellinova se je sestala tudi z namestnikom generalnega direktorja direktorata za obrambno politiko na ministrstvu za obrambo Aljošo Selanom.