Taktična kampanja Bojana Požarja

Mediji so v preteklih tednih poročali, da je Bojan Požar kot zastopnik podjetij Lanaka Media d.o.o. in Report d. o. o. v zadnjih dveh letih podpisal oglaševalske pogodbe s številnimi državnimi podjetji. Samo lani je skupna vrednost pogodb znašala več kot sto tisoč evrov.

Za pojasnila v zvezi s sodelovanjem z Bojanom Požarjem smo prosili več slovenskih državnih podjetij. Petrol, Zavarovalnica Sava in Zavarovalnica Triglav so nam odgovorili, da gre za poslovne skrivnosti, zato zadeve ne morejo komentirati. Iz pozavarovalnice Sava Re se na naše sporočilo niso odzvali.

Dars pri Požarju promoviral prometno varnost

Več so bili pripravljeni povedati v Družbi za avtoceste, kjer so od leta 2018 naprej z družbo Lanaka Media sklenili tri oglaševalske pogodbe za promocijo prometne varnosti v skupni vrednosti 38.900 evrov brez DDV.

Foto: Siol.net

Se je sklenitev pogodb izkazala za upravičeno? "S komuniciranjem prometne varnosti in osveščanjem s pomočjo čim več možnih komunikacijskih orodij in prek čim več medijev želimo doseči čim večji krog ciljne publike. Tudi z objavami v medijih Lanaka Media d.o.o. (spletni portal Požareport.si in oddaji Faktor na TV 3) kot tudi z objavami v drugih medijih smo bližje našemu cilju," so nam odgovorili na vprašanje.

Foto: Siol.net

Neuradno: Požar na Darsu ne bo podpisal nove pogodbe

Po naših neuradnih informacijah iz virov blizu Darsa družba z Lanako Media nove oglaševalske pogodbe ne namerava skleniti. Dars sicer uradno pojasnjuje, da glede objave oglasov v posameznih medijih za prihodnje leto še ni bila sprejeta nobena odločitev.

Foto: Siol.net

Nova KBM na Požareportu naročila "taktično kampanjo"

Kot je razvidno iz dokumenta, ki smo ga pridobili, Požar posluje tudi z Novo KBM, ki je od leta 2016 v lasti ameriškega sklada Apollo. Banka je konec letošnjega aprila izdala naročilnico v vrednosti slabih deset tisoč evrov za "taktične kampanje" na spletnem portalu Požareport. Rok za izvedbo je določen od 1. maja do konca leta.

Ne Požar ne Nova KBM nam na vprašanje, kaj točno pomeni izvajanje taktične kampanje, niso odgovorili.

Foto: Siol.net

Od maja v Novi KBM tudi Borut Jamnik

Maja je sicer nadzornik Nove KBM postal šef Modre zavarovalnice in predsednik Združenja nadzornikov Slovenije Borut Jamnik, za katerega se pojavljajo namigi, da stoji v ozadju nekaterih člankov na Požareportu. Požar je že večkrat zanikal, da bi bil kakorkoli povezan z Jamnikom in poudaril, da je o Jamniku, ki mu pripisujejo velik vpliv v slovenski politiki in gospodarstvu, napisal več člankov kot mnogi drugi novinarji.

Bojan Požar direktor hčerinega podjetja

100-odstotna lastnica podjetja Lanaka Media, katerega direktor je Bojan Požar, je njegova hči Maša Požar Kavtičnik. Podjetje izdaja spletni portal Požareport in soustvarja oddajo Faktor na TV3, pri čemer je Bojan Požar odgovorni urednik portala ter producent, voditelj in urednik televizijske oddaje.

Po podatkih poslovnega imenika bizi.si je imela Lanaka Media lani:

– 194.440 evrov čistih prihodkov od prodaje,

– 22.606 evrov čistega dobička in

– enega zaposlenega.

Podjetje Report d. o. o. je Bojan Požar ustanovil leta 2007, letos pa ga je zaprl in pripojil podjetju Lanaka Media.

Lani na dvojnih volitvah

Bojan Požar je ob vsem tem tudi predsednik stranke Lista novinarja Bojana Požarja (LNBP), ki je s svojimi kandidati lani nastopila na kar dvojnih volitvah. Na parlamentarnih je zbrala 0,88 odstotka glasov, jeseni pa je brez večjega uspeha ostala tudi na lokalnih.

Mnogi se zato sprašujejo, ali ni morebiti Bojan Požar z denarjem državnih podjetij tako posredno financiral svoje politične stranke in volilnih kampanj.

"Volilna kampanja LNPB je bila financirana v skladu z veljavno zakonodajo, to je z donacijami fizičnih oseb in nekaj malega posojil ter, kot veste, zasebna ali druga podjetja političnih strank ne smejo financirati. Finance LNBP so tudi javno objavljene in kolikor vem, brez pripomb računskega sodišča. Mimogrede, LNPB za razliko od nekaterih drugih strank nima dolgov in neporavnanih računov," v zvezi s tem pojasnjuje Požar.

Kaj pravi Računsko sodišče?

V skladu z Zakonom o političnih strankah in Zakonom o volilni in referendumski kampanji državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati strank in volilnih kampanj, razen če zakon določa drugače. To velja tudi za javna podjetja. Navedeni subjekti tako ne smejo neposredno nakazati denarnega prispevka ali pa dati druge oblike prispevka, na primer brezplačne storitve ali izrednega popusta, politični stranki ali organizatorju volilne kampanje, so nam sporočili iz računskega sodišča.



Požarjeve stranke niso pregledali Pojasnili so, da niso izvedli revizije Požarjeve stranke niti glede njenega rednega poslovanja niti glede financiranja volilne kampanje, saj stranka ne izpolnjuje dveh pogojev za obvezno revizijo: zadostnega števila glasov na volitvah in deset tisoč evrov prihodkov iz državnega ali občinskega proračuna. Poudarili so še, da zakonodaja na tem področju ureja samo vprašanje financiranja političnih strank in volilne kampanje, ne ureja pa financiranja pravnih oseb, ki so v lasti predsednikov političnih strank.

Požar sicer pravi, da podjetje Lanaka Media redno ali pogodbeno zaposluje oziroma angažira od 20 do 22 sodelavcev, ki ustvarjajo spletni portal in televizijsko oddajo. "Prihodki tega podjetja so skoraj izključno iz naslova oglaševanja, podobno kot pri vseh drugih primerljivih medijskih hišah," je zapisal in dodal, da je enačiti oglaševalske prihodke družbe, kjer je direktor in ne lastnik, z njegovimi zaslužki "povsem nesmiselno in bizarno."

"Oglaševalske pogodbe so poslovna skrivnost"

Med rednimi ali občasnimi oglaševalci na Požareportu in Faktorju so po njegovih navedbah tudi državna podjetja, saj sodijo med največje oglaševalce v slovenskih medijih. Posameznih oglaševalskih pogodb zaradi obojestranskih poslovnih skrivnosti pojasnjuje, da ne morejo razkriti, a dodaja, da osebno nima nič proti, če bi vsa državna podjetja razkrila vse oglaševalske pogodbe za vse medije.

Požar: Vsi oglasi so podprti z doseženimi kliki ali gledanostjo

Po Požarjevih besedah je vse oglaševanje v njegovih medijih podprto z doseženimi kliki ali gledanostjo. Izpostavil je, da znaša oglaševalski tržni delež medijske družbe Lanaka Media komaj 0,03 odstotka celotnega slovenskega oglaševalskega proračuna, "pri čemer bi lahko bili, glede na bistveno večji doseg Požarporta in Faktorja, ti prihodki tudi precej večji, vendar to preprečujejo različni monopoli, poslovna džungla in politični interesi na področju oglaševanja".