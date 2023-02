Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Danes bo na severu in ponekod na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Na severovzhodu so možne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 12 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo podobno vreme, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo na severu ter ponekod na vzhodu več oblačnosti, možne bodo plohe. Drugod bo več jasnine. Pihal bo veter severnih in zahodnih smeri. pic.twitter.com/i6Q4LmcVD0 — ARSO vreme (@meteoSI) February 2, 2023

V petek bo več jasnine na zahodu, na vzhodu pa bo več oblačnosti. V severovzhodni Sloveniji ni izključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod na Primorskem pihala šibka burja, ki bo dopoldne ponehala. Čez dan bo ponekod pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od −5 do 1, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V soboto bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, drugo bo precej jasno. Pihal bo severni veter, na Primorskem burja. V nedeljo bo večinoma oblačno in bolj hladno.