Takšno hrano jedo naši študenti

Zveza potrošnikov Slovenije je v okviru projekta Študent - veš, kaj ješ analizirala 18 jedi, ki se pogosto znajdejo v študentskih subvencioniranih kosilih v restavracijah. Ugotovili so, da jedi vsebujejo veliko soli in transmaščobnih kislin. Ob tem so opozorili, da je odgovornost za nezdravo prehrano tako na gostincih kot tudi študentih.

Na študentskih jedilnikih se pogosto znajdejo predvsem ocvrta, pečena hrana in pice. Foto: Thinkstock

Po besedah Marjane Peterman iz zveze potrošnikov so največjo vsebnost transmaščobnih kislin našli v picah, pri čemer ima ena pica še komaj sprejemljivo vsebnost teh maščob na obrok.

Visoke vrednosti teh maščobnih kislin, ki nastanejo ob pregrevanju maščob na zelo visokih temperaturah, imajo tudi ocvrte in pražene jedi. Bolj ustrezne so pečene jedi in jedi z žara.

Problematična količina soli

Restavracije imajo tudi ponudbo zdravih obrokov, kot je na primer mediteranska zelenjava na žaru, a po njenih navedbah očitno po takih jedeh študenti manj povprašujejo. Kot še večji problem je izpostavila količino soli v študentskih obrokih. V vzorcih kosil so namreč ugotovili kar tretjino priporočenega dnevnega vnosa.

V zvezi potrošnikov so v okviru projekta analizirali tudi ponudbo v avtomatih s prehrano na fakultetah po Sloveniji. Pri tem so po besedah Anje Zupan ugotovili, da prevladuje ponudba pijač, sladkih prigrizkov, v zadnjih dveh letih pa se je povečala ponudba oreščkov, mlečnih izdelkov in sadja.

Problematična masa sendvičev

Največji problem so po njenih besedah še vedno sladke pijače, pa tudi vode z okusom, ki vsebujejo veliko sladkorja. Kljub temu se je v zadnjih dveh letih ponudba sladkih pijač v teh avtomatih zmanjšala, prav tako se je zmanjšala velikost embalaže teh pijač.

Po njenem mnenju ostaja problematična masa sendvičev, saj je prevelika in študentom daje prevelik energijski zalogaj s preveč maščob. Tudi oreščki so po njenem mnenju pakirani v prevelikih količinah, saj se študenti težko uprejo temu, da ne bi pojedli cele vrečke.