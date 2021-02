Taksisti tudi danes z opozorilno vožnjo v središču Ljubljane

Sindikat taksistov in njihov krovni Sindikat delavcev prometa in zvez še naprej izražata nestrinjanje z zahtevanim testiranjem taksistov na okužbo z novim koronavirusom na vsake tri dni. Tudi danes bodo taksisti ponovili opozorilno vožnjo v središču Ljubljane, na vabilo resornega ministra Jerneja Vrtovca na srečanje pa še čakajo.

aksisti se ne strinjajo z določbo odloka za o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, ki zgolj za avtotaksi prevoznike v celotni mreži javnih prevozov določa obvezno testiranje na novi koronavirus, in sicer na 72 ur.

V torek je več kot sto taksistov v strogem središču Ljubljane s protestno vožnjo praktično ustavilo promet, enako aktivnost pa napovedujejo tudi danes. Obenem bodo ugasnile telefonske centrale. "Na ta način bodo izražali svojo nestrinjanje s strogim in neživljenjskim ukrepom obveznega testiranja vsak dan do konca tedna med 11. in 14. uro," so sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Opozorilno vožnjo opravljajo vozniki, ki svojega dela ne morejo opravljati, saj si niso uspeli priskrbeti negativnega rezultata hitrega testiranja, so dodali v sindikatu. Po opozorilni aktivnosti bodo prevoze znova opravljali vozniki, ki so negativni test uspeli pridobiti.

"Taksisti probleme še kako vidijo in si ne zatiskajo oči"

Stranke in javnost pri tem taksisti prosijo za podporo in razumevanje, ministrstvu za infrastrukturo, konkretno ministru Jerneju Vrtovcu, pa sporočajo, da taksisti probleme še kako vidijo in si ne zatiskajo oči, z opozarjanjem pa bodo probleme videli tudi v širši javnosti, piše STA.

Vrtovec je v torkovi izjavi za medije izrazil prepričanje, da je ukrep zahtevanega testiranja taksistov na tri dni pravilna poteza. Taksistom je sporočil, da jih sliši, a hkrati je testiranje po njegovi oceni in oceni stroke nujno za ohranjanje varnosti. Pojasnil je tudi, da je vlada položaj taksistov izenačila s položajem inštruktorjev v avtošolah. V obeh primerih gre za dve osebi v enem avtomobilu.

Minister je tudi napovedal, da bo taksiste povabil na sestanek in prisluhnil njihovim predlogom. V sindikatu taksistov so za STA danes povedali, da stika z ministrom še niso uspeli vzpostaviti.