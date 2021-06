Tako vroče bo tudi danes, kako pa kaže v prihodnjih dneh?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo večinoma jasno, čez dan bo znova zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 34 stopinj Celzija.

Torek bo sončen, čez dan bo spet vetrovno, pihal bo jugozahodni veter. Temperature se bodo danes gibale od 29 do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, zvečer ali v noči na četrtek bo predvsem na severozahodu in severu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija.

Vročina tudi konec tedna

V četrtek in petek bo še naprej sončno in vroče. V četrtek bo pihal jugozahodnik, pozno popoldne ali zvečer v gorskem svetu ni izključena kakšna vročinska nevihta, napovedujejo na Agenciji za okolje in prostor. V petek popoldne bodo predvsem na severu Slovenije možne posamezne nevihte.

Še vedno velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev po nižinah sredi dneva, ki velja tudi za prihodnje dni.