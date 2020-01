Tako visoke temperature nas čakajo konec tedna

Danes bo po večini države sončno, živo srebro se bo povzpelo do največ 10, ob morju tudi do okoli 12 stopinj Celzija. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi v soboto in nedeljo. Konec tedna bo sončen, na Primorskem se bo ogrelo tudi do 14 stopinj Celzija. Jasno vreme nas čaka tudi v začetku prihodnjega tedna.

Danes bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ki bo popoldne postopno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, ob morju in na jugovzhodu do okoli 12 stopinj Celzija.

V soboto tudi do 14 stopinj Celzija

V soboto bo precej jasno, v vzhodnih krajih pa občasno zmerno oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Jasno vreme tudi v začetku prihodnjega tedna

V nedeljo bo na jugovzhodu nekaj oblačnosti, drugod pa bo precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. V ponedeljek bo precej jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem.