Tako v Sloveniji deluje vzporedna država #Argument

Na eni strani devet kazenskih postopkov, milijonski dolgovi in osebni stečaj, na drugi pa jahte, luksuzni avtomobili in lepa dekleta. Takšno je življenje poslovneža Roka Furlana, ki mu je sodišče nedavno odpisalo več kot milijon evrov davčnega dolga.

Medtem je nekdanji šef Udbe Janez Zemljarič s klicem v upravo UKC Ljubljana poskušal vplivati na razplet javnega razpisa, a je policija v manj kot 60 dneh ugotovila, da pri tem ne gre za nikakršno početje, ki bi kazalo na sum kaznivega dejanja.

V zvezi z nedotakljivima Furlanom in Zemljaričem bodo v oddaji pojasnili:

- Imamo v Sloveniji dve pravni državi? Eno za bogate in vplivne in eno za vse druge.

- Je samo občutek ali dejstvo, da se nekaterim nikoli nič ne zgodi?

- Kakšno sporočilo dajejo organi pregona v najodmevnejših primerih, kot sta Furlan in Zemljarič?

Poleg tega bodo prvi razkrili podrobnosti o Zemljaričevem klicu v UKC.

Video: Planet TV

Tudi v naslednji zgodbi ima eno ključnih vlog Janez Zemljarič. Skupaj z nekdanjim predsednikom vlade Tonetom Ropom, nekdanjim šefom Slovenske razvojne družbe Marjanom Rekarjem in svojim odvetnikom Markom Kosmačem so namreč ustanovili podjetje Carantanium, s katerim se nameravajo v Ljubljani lotiti gradnje stanovanjske soseske Korotansko naselje med Litostrojsko cesto in severno ljubljansko obvoznico. Zgraditi hočejo do 800 stanovanj.

V oddaji boste izvedeli:

- Kdo je skrivnostni mož, ki je leta 2003 od države za komaj 700 tisočakov kupil ogromno zemljišče sredi prestolnice?

- Koliko je parcela vredna danes?

- Zakaj z zemljiščem več kot sedem let ni mogel storiti ničesar?

- Kakšen je bil motiv za zakritje lastništva z veriženjem podjetij vse do davčnih oaz?

- Kdo bo pobral smetano na torti zdaj, ko je nepremičninski trg na vrhuncu?