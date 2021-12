Tako v M soseski kuha chef, nagrajen z Michelinovo zvezdico

Vpis na kuharski tečaj je vedno dobra ideja, še posebej če želite izboljšati svoje kulinarično znanje in veščine. Vsak ima svoje razloge, da se vpiše na kuharski tečaj. Nekateri se želijo naučiti kuhati za družino, drugi si želijo pridobiti novih veščin in znanj, spet tretji se želijo le zabavati. Kakršenkoli že je razlog, z gotovostjo lahko trdimo, da vam bo na koncu koristilo. Kaj je lahko boljše od kuharskega tečaja s chefom, nagrajenim z Michelinovo zvezdico? Kuharski tečaj s chefom, nagrajenim z Michelinovo zvezdico – pri vas doma!

Odkrijte svojo ljubezen do kuhanja

V Mercatorju so znani po tem, da z veliko predanostjo in srčnostjo sodelujejo pri projektih, katerih osnovno poslanstvo je delati dobro. V iztekajočem se letu so v sodelovanju s chefom Jorgom Zupanom pripravili brezplačni kuharski tečaj pri vas doma, v sklopu katerega se lahko naučite pripravljati jedi kot Michelinov chef. Tečaj poteka štiri mesece in je sestavljen iz štirih sklopov. Med vsakim sklopom se naučite pripraviti pet izjemnih večerij, skupaj pa jih boste pripravili kar 20. Pridružite se chefu Jorgu Zupanu in se udeležite največjega brezplačnega kuharskega tečaja, ki je dostopen na M Soseski.

V rubriki Dobre zgodbe leta predstavljamo Mercatorjeve dobre zgodbe in ljudi, ki skupaj ustvarjajo najboljšo sosesko.





Kako kuhajo z Michelinovo zvezdico nagrajeni kuharji?

Sklopi kuharskega tečaja

Kombiniraj sestavine kot Michelinov chef

Pet pojedin Michelinovega chefa

Grešimo z Michelinovim chefom

Skrivnosti svetovnih restavracij

Nov sosed v M Soseski

Jorg Zupan je najmlajši kuhar v Sloveniji, nagrajen z Michelinovo zvezdico. Potem ko je dolgo časa iskal svoje poslanstvo in se nazadnje našel v kuhanju, si danes ne predstavlja, da bi počel karkoli drugega. Pri kuhanju ga vodi neizmerna strast do tehnik z različnih koncev sveta, ki jih združuje z okusi slovenskih sestavin. Izkušnje je nabiral v več svetovnih restavracijah, med katerimi so tudi tri z Michelinovimi zvezdicami. Na svoji poti je sodeloval z velikimi kuharskimi mojstri.

Danes kreira svoje kuharske mojstrovine v restavraciji Atelje, kjer ne zmanjka ponudbe à la carte, ki preseneča v vseh pogledih ali - natančneje - okusih. Njegova restavracija v Ljubljani mu je prinesla lastno Michelinovo zvezdico.

Kaj pomenijo Michelinove zvezdice:

tri zvezdice - izjemna kulinarika, vredna posebnega potovanja,

dve zvezdici - odlična kulinarika, za katero je vredno narediti ovinek,

ena zvezdica - visoko kakovostna kulinarika, vredna postanka.

Osebni mentor z Michelinovo zvezdico pri vas doma

V sklopu kuharskega tečaja vas Jorg Zupan korak za korakom popelje skozi postopke priprave hrane in prikaže, kako te poenostaviti. Pokazal vam bo trike velikih mojstrov kuhanja in dal neprecenljive nasvete, da boste svojo strast v kuhinji lahko našli tudi vi. Nauči vas vse, od priprave osnovnih jedi, slavnostnih pojedin za družino in prijatelje pa vse do pregrešno dobre hrane. Za pokušino si spodaj poglejte otvoritveni video, v katerem prikaže pripravo bučnih njokov v žajbljevem maslu.

Celoten kuharski tečaj je vsem dostopen v M Soseski brezplačno.

Gre za recept Jorgove babice, ki ga je Jorg začinil po svoje

Pripravite bučne njoke v žajbljevem maslu. Recept je preprost, a poln različnih okusov: žajblja, feta sira, masla, hokaido buče, popečenih pinjol in zelene salse z zelišči.

Potrebujete:

450 g hokaido buče (lahko maslenka ali muškatna)

260 g bele moke

50 g koruznega škroba

6 večjih listov svežega žajblja

100 g feta sira

100 g pinjol

150 g masla

1 jajce

50 g parmezana

4 žlice olivnega olja

sol

poper

ščep sladkorja

Za zeleno salso potrebujete:

1-2 stroka svežega česna

100 g svežega peteršilja

100 g sveže bazilike

100 g rukole

100 g listov stebelne zelene

1 limono

1 svež čili

2 dcl olivnega olja

sveža zelišča po želji: luštrek, pehtran, koriander

Pripravo si oglejte v videu.

