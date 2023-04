Tako na družbenih omrežjih služijo Kitajci #video

Zaradi strogih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa brezposelnost na Kitajskem raste. Mladi, sploh tisti, ki tekoče govorijo angleško, se skušajo znajti drugače. Služijo prek družbenih omrežij, a ne kot vplivneži, ki jih poznamo pri nas. Veliki trgovci prek agencij najemajo posameznike, ki se nato na družbenih omrežjih snemajo in posnetke prenašajo v živo, tudi po več ur. Tako z všečki in donacijami gledalcev služijo in hkrati prodajajo. Dobičke podjetja štejejo v milijonih.

Viya je 34-letna državljanka Kitajske in ena najbogatejših žensk na svetu. Z neposrednim prenosom videovsebin na družbenih omrežjih je zaslužila milijarde.

Viya, ki ima danes več kot sto milijonov sledilcev na kitajskih družbenih omrežjih, je vzor mnogim. Zato so prizori mladih, ki sedijo na pločnikih ali pod mostovi in izvajajo pretočno predvajanje videovsebin, vedno pogostejši. A prenosi lahko trajajo ure in ure, prejmejo pa lahko tudi veliko negativnih odzivov drugih uporabnikov. In trg je ogromen – prenose v živo na družbenih omrežjih samo na Kitajskem spremlja več kot 500 milijonov ljudi. Uspe pa le redkim.

Na Kitajskem je eden od najboljših načinov, da postaneš uspešen influencer, izvajanje prenosov v živo. Včasih si lahko bil samo simpatičen, danes pa za to potrebuješ tudi spretnosti, pojasnjuje vplivnica Victoria Saint-Denis. Zato se je veliko deklet odločilo za igranje, petje ali ples. In vse upajo, da jih bodo najele posredniške agencije, prek katerih bodo nato prodajale izdelke.