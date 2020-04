Zmagovalci natečaja so avtorji arhitekti Peter Gabrijelčič, Tomaž Ebenšpanger, Boštjan Gabrijelčič, Aleš Gabrijelčič in študenti arhitekture Anja Mencinger, Nik Solina in Lovre Mohorič.

MOL: Ljubljana potrebuje novo, večje in sodobnejše filmsko prizorišče

Kot so sporočili z MOL, rezultati obiska v Kinodvoru v zadnjih letih kažejo, da v Ljubljani potrebujejo novo, večje in sodobnejše filmsko prizorišče, v katerem bo mestni kino lahko razgrnil, obogatil in nadgradil vse svoje programe, ki presegajo kinematografsko dejavnost. "Odločili smo se, da minipleks mestnega kina s petimi dvoranami uredimo v podhodu Ajdovščina, s čimer bomo pomembno prispevali k oživitvi tega območja," so zapisali.

Foto: MOL

Kot so še dodali, bodo s projektom zagotovili prostorske in druge pogoje, v katerih lahko resnično zaživi koncept mestnega kina kot ustvarjalnega kulturnega središča za vse generacije s poudarkom na pridobivanju novega, zlasti mladega občinstva. "Mestni kino Kinodvor bo lahko z novim minipleksom utrdil položaj osrednjega mestnega kina s kakovostno in raznovrstno filmsko ponudbo ter programom za otroke in mlade. Postal bo filmsko središče s filmskovzgojnimi in izobraževalnimi programi za vse generacije ter živo festivalsko in družabno srečevališče," so še zapisali.

Foto: Bojan Puhek

Glede izbrane rešitve so zapisali, da je, po ocenjevalni komisiji, po vseh merilih najbolj celovita."Predlogu so soglasno dodelili prvo nagrado zaradi dosledno izpeljane zasnove, ki upošteva posebnosti delovanja mestnega kina v posebnih pogojih lokacije in jasne govorice paviljona, ki v prostor vnaša tipološko prepoznaven poudarek in s tem hierarhično uredi sicer raznoliko mestno pritličje," so še dodali.

Projekt je vreden dobrih osem milijonov evrov, gradnja pa naj bi se začela prihodnje leto.

Vhod v podhod Ajdovščina je na desni strani fotografije. Foto: Bojan Puhek

Foto: Ana Kovač