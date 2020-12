Tajni dogodek Sove: hrana in pijača ob sproščenem vzdušju #video

Včeraj so se uslužbenci Sove zbrali v protokolarnem objektu na Gradu Strmol, kot pojasnjujejo, ''na delovnem posvetu''. Po poročanju časnika Dnevnik so bili del "posveta" tudi pogostitev, več kuharjev in natakarjev ter šov s kuhanjem pred gosti. Udeleženci so na sestanek vstopali brez aktovk, nekateri, kot je razvidno s fotografij, tudi brez mask.

Medtem ko ostalim kršiteljem pišejo kazni zaradi druženja in ko so zaprti vsi gostinski lokali in restavracije, prepovedane zabave, je bilo sinoči na gradu Strmol precej sproščeno srečanje, ki ga je organizirala Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova). Gostje so se najprej družili na terasi, potem pa so jim v notranjosti gradu pripravili slavnostno večerjo. Po poročanju Dnevnika so v ta namen z Brda poslali več kuharjev in natakarjev. V enem od hodov večerje pa so celo kuhali pred gosti.

Sova zanika, da bi organizirala zabavo

Slovenska obveščevalno-varnostna služba zanika, da bi na gradu Strmol organizirali kakršnokoli zabavo. Pojasnjujejo, da je šlo za delovni posvet, na katerem so si vabljeni izmenjavali mnenja in pobude. Vsebina ni znana, saj so srečanje označili s stopnjo ''tajnosti''. Povabili so ozek krog ljudi, bilo naj bi jih 23. Odgovarjajo še, da so poskrbeli za vse varnostne ukrepe ob epidemiji, kot so ustrezna razdalja in maske.