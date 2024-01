T-2 in Planet TV dosegla dogovor

Programi Planet, Planet 2 in Planet Eva so znova vključeni v programsko shemo T-2 TV.

Programi Planet, Planet 2 in Planet Eva so znova vključeni v programsko shemo T-2 TV.

Potem ko so programe Planeta TV v družbi T-2 pred kratkim izključili iz svoje programske sheme, sta družbi na koncu vendarle dosegli dogovor. "Obveščamo vas, da smo pogajanja z operaterjem T-2 uspešno sklenili in dosegli dogovor o nadaljnji distribuciji programov Planet TV v njihovem omrežju," so sporočili iz Planeta TV.

Programi Planet, Planet 2 in Planet Eva so po doseženem dogovoru znova vključeni v programsko shemo T-2 TV, gledalcem pa svetujejo, naj po potrebi izklopijo in nazaj vklopijo TV-vmesnik.

Foto: Planet TV V družbi T-2 so izključitev programov Planet TV iz svoje programske sheme utemeljevali s tem, da je pogodba s Planetom TV potekla, pri pogajanjih za novo pogodbo pa se niso mogli dogovoriti za "realne" cene za retransmisijo njihovih programov. "V družbi T-2 sicer podpiramo njihove prihodnje razvojne in poslovne načrte, ki izražajo ambicije po večji gledanosti programov, vendar v razumnih in objektivno dogovorjenih okvirih ob realnih zmožnostih trga," so takrat sporočili.