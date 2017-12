Svojci pogrešajo 21-letnega Miho Orla. Ste ga videli?

Svojci pogrešajo 21-letnega Miho Orla iz Mengša. Miha Orel je visok okoli 180 centimetrov, je suhe postave, podolgovatega obraza, zelenih oči in kratkih temno rjavih las. Oblečen naj bi bil v kratko temno modro bundo in spodnji del trenirke vijolične barve, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.