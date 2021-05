Svet agencije za knjigo vladi za šefa predlaga Dimitrija Rupla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sklepu o ustanovitvi Jaka je zapisano, da direktorja javne agencije imenuje vlada na predlog sveta po izvedenem javnem natečaju. Svet Jaka je javni natečaj za mesto direktorja javne agencije za knjigo objavil 5. februarja, rok za prijavo je bil 8. marec.

Kot je pojasnila Gabriela Babnik Ouattara, je razpis zaključen, na njem ni bil izbran nihče, zato bodo razpis ponovili. Prijavljeni kandidati so o rezultatu razpisa obveščeni v teh dneh, 14. maja bo novi razpis za direktorja Jaka objavljen v uradnem listu.

Rupel: Z veseljem bi kandidiral

Erženu se vedejevstvo izteče 1. junija, nato se vrača na ministrstvo za kulturo. V izogib brezvladju v času, ko bo potekal razpis, pa je svet soglasno sklenil, da vladi za novega v.d. direktorja Jaka predlaga Rupla, ki je k temu tudi podal soglasje. Sedaj ga mora potrditi še vlada. Rupel je v izjavi za STA povedal: "Gre za pogovarjanje in dogovarjanje. Sem v pogovorih z ministrstvom, stvar še ni definitivna, odločitve še ni."

"Gre za to, ali bodo ustrezni organi tako odločili ali pa ne, tako da v tem trenutku težko povem kaj več. Takšno delo me seveda zanima, ampak v tem trenutku nimam nobenega potrdila," je dodal. Po pisanju spletnega portala MMC RTV se sicer Rupel resno zanima za položaj direktorja Jaka. "Kot vem, ni še nobenega sklepa o tem. Da bi morebiti kandidiral, to drži, z veseljem," povedal v ponedeljkovi oddaji Radijski dnevnik.

"Treba je poskrbeti za nekatere mednarodne povezave"

Položaj ga zanima predvsem zaradi častnega gostovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu, saj bi tam lahko, kot pravi, največ prispeval. "Treba je s tem poskrbeti za nekatere mednarodne povezave in tako naprej, se pogajati, da tako rečem, za slovenske interese tudi v tujini, česar sem vajen," so njegove besede povzeli na spletnem portalu.

Vlada je Eržena za v. d. direktorja imenovala po tem, ko je 12. novembra lani s položaja direktorice razrešila Renato Zamida. Ta je vodenje Jaka prevzela 1. januarja 2018 in bila imenovana za obdobje petih let. Njeno razreševanje sicer sega v začetek lanskega leta, ko ji je del sveta Jaka očital nekatere nepravilnosti v delovanju, kar pa je zavrnila. Nato je sredi julija lani svet v spremenjeni sestavi vladi predlagal njeno razrešitev.