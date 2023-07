Neuradno: to ni bilo prvič, da sta 35-letnica in njen partner otroka pustila v avtu

Podoben primer se je, kot poroča N1, zgodil že letos marca. Policisti so namreč prejeli anonimno prijavo o zanemarjanju mladoletne osebe, takšna informacija pa je zaokrožila tudi po spletu.

"Mama je pozimi *** pozabila v avtu, oblečenega le v bodi, kjer ga je pred prihodom policije pustila več kot eno uro," je zapisala ena od uporabnic družbenega omrežja Instagram.

Policisti takrat ob prihodu na kraj dogodka elementov kaznivega dejanja niso odkrili, so pa o dogajanju obvestili tožilstvo in center za socialno delo, kjer so osumljeno mater poznali že pred tragičnim dogodkom. Kot je pred časom povedal direktor centra CSD Savinjsko-Šaleška Marko Verdev, je mama na center prihajala zaradi urejanja varstva in skrbi za otroke, prejemanja denarne socialne pomoči in otroških dodatkov.

Na CSD so že uvedli notranjo revizijo, delo strokovnih delavcev pa bo po informacijah N1 preverila tudi socialna inšpekcija. Notranja revizija za zdaj še poteka, zato več informacij na centru za socialno delo za zdaj ne morejo podati.