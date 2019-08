Sum zlorab v vrtcu: policija in tožilstvo zavrgla prijavo #video

Vzgojitelj v enem od slovenskih vrtcev - katerem, ni znano - naj bi zlorabljal štiriletno deklico. Ta naj bi v začetku maja najprej staršem, nato pa še vzgojiteljem pokazala, kaj naj bi počel vzgojitelj, kadar sta sama. Kasneje naj bi podobne dogodke svojim staršem opisala še en fantek in punčka, o vsem naj bi bil takoj obveščen ravnatelj, so že maja poročali novinarji oddaje 24 ur na Pop TV.

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, ki ga zastopa Katjuša Bašič, naj bi po poročanju televizije takoj vložilo prijavo na policijo. Medtem pa naj bi ravnatelj vrtca to storil šele dva tedna kasneje. Takrat naj bi vzgojitelja premestil v drugo skupino, kjer pa naj bi se še vedno srečaval s štiriletno deklico in ostal v stiku z otroki, je poročala Pop TV.

Dva dneva po medijski objavi je šolski inšpektorat po poročanju Radia Slovenija vzgojitelja suspendiral.

Organi pregona naj bi odnehali

V katerem vrtcu naj bi se zlorabe dogajale, za zdaj ni znano. Po medijskem razkritju naj bi sicer šolski inšpektor osumljenega vzgojitelja suspendiral. Foto: Bojan Puhek Na policiji poteka preiskave uradno ne komentirajo. "Ker gre za kazniva dejanja, v katerih so žrtve otroci, vam podatkov o konkretnem primeru ne moremo poslati," so nam odgovorili na vprašanje, kako daleč je preiskava in ali so v tej zadevi že podali ovadbo.

Kot napisano, ni znano, v katerem vrtcu naj bi se to dogajalo. Po naših informacijah je primer obravnavalo ljubljansko okrožno tožilstvo (torej gre najbrž za vrtec na območju Ljubljane z okolico). Tu pa so nam na vprašanja, v katerih smo navedli javno znane podatke o primeru, odgovorili le, da zadeve vodijo po imenih oseb ter številkah policijskih ovadb, zato ne vedo, o kateri zadevi sprašujemo.

Neuradno smo nato iz vira blizu organom pregona izvedeli, da naj policija ne bi ugotovila znakov kaznivega dejanja in na tožilstvo poslala poročilo. Kasneje naj bi tožilstvo zahtevalo, da preverijo še nekatere okoliščine, a naj bi tudi tožilstvo prijavo združenja na koncu zavrglo.

Ali in kako bo to vplivalo na postopke pri šolskem inšpektoratu ter domneven suspenz vzgojitelja, preverjamo.

"To ne pomeni, da zlorabe ni bilo"

Zastopnica združenja Katjuša Bašič informacij v telefonskem pogovoru ni želela komentirati, saj združenje z dogajanjem v policijski preiskavi ni seznanjeno. Dejala nam je le, da to, če organi pregona zlorabe ne odkrijejo, ne pomeni, da je ni bilo. V združenju so bili ob medijskem razkritju dogajanja kritični predvsem do odziva ravnatelja vrtca. Bašičeva je dejala, da je treba razkrivati institucije, ki ne opravijo svojega dela.

Odziv ravnatelja v dotičnem primeru so kritizirali tudi na ministrstvu za šolstvo, ki ga vodi Jernej Pikalo. Poudarili so, da so vsakršne zlorabe in nasilje, še zlasti, ko gre za otroke, skrajno zavržno in nesprejemljivo dejanje, do katerega mora veljati ničelna toleranca. Odgovornost ravnateljic oziroma ravnateljev vrtcev je, da v primeru suma zlorabe otroka takoj zavarujejo domnevno žrtev nasilja, vzgojiteljico oziroma vzgojitelja pa takoj umaknejo z delovnega mesta, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

O tem, kako prepoznati spolno zlorabo pri otroku, je za Planet spregovorila biopsihologinja Nina Kočar, direktorica neprofitne organizacije Lunina vila. Ta je lani pomagala 150 žrtvam, med katerimi je najmlajši otrok imel tri, najstarejši pa 17 let.