Štrukelj: S Cerarjevim odstopom smo šolniki največ izgubili

"Vesel bi bil, če bi se pogajanja lahko nadaljevala. A sklepam, da tega predsednik vlade v odstopu ne bo pripravljen početi, sicer verjetno tudi odstopil ne bi. Čeprav razlog za njegov odstop niso pogajanja s sindikati, pa je na neki način kot pogajalec s sindikati pobegnil od odgovornosti," pojasnjuje glavni tajnik Sindikata vzgoje in izobraževanja (Sviz) Branimir Štrukelj.

Kakšni bodo njihovi nadaljnji koraki, Štrukelj odgovarja, da bodo najprej počakali na izvedbo formalnih postopkov odstopa predsednika vlade. Ko bodo ti končani, bodo stavko verjetno zamrznili. Za sklepanje stavkovnih sporazumov bodo počakali na vlado s polnimi pooblastili.

Plače šolnikov ostajajo takšne, kot so

Štrukelj poudarja, da so stavkovne zahteve oddane. "Stavka bo zgolj zamrznjena, nadaljevala se bo, ko bomo dobili vlado s polnimi pooblastili. Tega sicer takoj po imenovanju vlade ni pričakovati, temveč bo treba počakati vsaj do jeseni. Do takrat plače šolnikov ostajajo takšne, kot so zdaj. Šolniki smo s Cerarjevim odstopom največ izgubili," opozarja. Plačnih izostankov v šolstvu, v povprečju so znašali 500 evrov na delovnem mestu z univerzitetno izobrazbo, jim namreč v pogajanjih ni uspelo nadoknaditi. Temu primeren je bil tudi izrazitejši revolt stavkovnega gibanja Sviz kot v preostalih sindikatih javnega sektorja, kjer te težave niso imeli.

Foto: Ana Kovač Sviz si po Štrukljevem mnenju ne lasti zaslug za Cerarjev odstop. Hkrati zanika Cerarjeve navedbe ob odstopu, da so sindikati zavrnili zadnji vladni predlog. Parafiranje sporazuma je namreč po Štrukljevih besedah zavrnila glavna vladna pogajalka Lilijana Kozlovič. Prav tako zavrača Cerarjeve obtožbe o žalitvah s strani sindikatov. "V vsem obdobju pogajanj sindikatov z vlado Sviz na račun predsednika vlade ni izrekel ene same žaljive besede. Premier je morda le preveč čustveno doživljal svoj odstop ali pa je mislil na kakšen drug sindikat," še sklene Štrukelj.

Sindikalisti si različno predstavljajo nadaljnje aktivnosti

Tolmačenja, ali med tekoče posle vlade sodi tudi nadaljevanje pogajanj s sindikati, so sicer različna. Tako je za vodjo koordinacije stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja Jakoba Počivavška podpis stavkovnega sporazuma še možen. Sklepanje stavkovnih sporazumov je po njegovem mnenju nekaj, kar bi lahko sodilo med tekoče posle vlade. V nasprotnem primeru napoveduje, da bi to lahko pomenilo nove sindikalne akcije.

Vodja koordinacije stavkovnih odborov skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek meni, da je kljub Cerarjevemu odstopu še mogoče zaključiti pogajanja o stavkovnih zahtevah. Foto: Bor Slana Kljub Cerarjevemu odstopu bodo pri pogajanjih vztrajali tudi v sindikatu zdravstva in socialnega varstva. Njegov predsednik Zvonko Vukadinovič pravi, da so se v ponedeljek z vladno pogajalsko skupino tako rekoč že uskladili in pri tem bodo vztrajali. Na drugi strani se predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar boji, da bo zdaj "vse padlo v vodo".

Nejasen je tudi potek pogajanj s policijskima sindikatoma, ki sta v stavki. V sindikatih več pojasnil pričakujejo do za ponedeljek načrtovanega srečanja. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je Cerarjev odstop označil za beg pred realnostjo, predsedniku Sindikata policistov Slovenije Kristjanu Mlekušu pa se zdi odstop mogoče nekoliko neodgovoren.

Kako ravnati po Cerarjevem odstopu, bodo govorili jutri na izredni seji predsedstva Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Štrukelj.