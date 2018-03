Gospodarstva odstop Cerarja ne skrbi

Predstavniki gospodarskih združenj ne pričakujejo večjih negativnih učinkov odstopa premierja Mira Cerarja, saj so se volitve že tako bližale. Opozarjajo pa, da novo vlado čaka veliko dela, od izpeljave projekta drugega tira in socialnega dialoga do davčne in drugih reform.

Novković: Očitno je, da je bil premier pod hudim pritiskom

Po besedah izvršnega direktorja Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Gorana Novkovića je bil Cerarjev odstop "pričakovan in tudi nepričakovan". "Seveda so to težke odločitve in nihče vnaprej noče predvideti, da se bo kaj takega zgodilo. Vendar je očitno, da je bil premier pod hudim pritiskom," je ocenil.

"Za gospodarstvo in podjetja v tem trenutku odstop ne pomeni veliko," je ocenil direktor Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Goran Novković. Foto: Ana Kovač Prvi vir tega pritiska je bila zgodba z drugim tirom, ki jo Novković vidi kot neuspešno zgodbo te vlade. "Je pa tragedija, da to investicijo potrebujemo in da je bil boj izgubljen proti akterjem, ki po našem mnenju nimajo prave alternative za drugi tir," je dodal. Druga pomembna zgodba pa so bile "tudi po našem mnenju izjemno neupravičene in pretirane zahteve sindikatov javnega sektorja", je pojasnil Novković.

"Velika priložnost za vse stranke"

"Za gospodarstvo in podjetja v tem trenutku odstop ne pomeni veliko," je ocenil ob tem. Smo namreč tik pred volitvami, tako da ne gre pričakovati daljše politične krize in tako tudi ne večjih posledic. "Je pa to zelo velika priložnost za vse politične stranke, da dobro premislijo, kaj bodo v predvolilni kampanji postavile pod glavne točke, kako bomo okrepili gospodarstvo in podjetja, da bomo v prihodnje več zaslužili predvsem na tujih, pa tudi na domačem trgu, da bomo lahko več delili za plače in da bo več davkov, zaradi česar bo več denarja tudi za upokojence in javne uslužbence," je menil.

V zvezi z drugim tirom je Novković dejal, da bo najprej treba jasno pogledati, katere so alternative za financiranje projekta. Bistveno namreč je, kako ga z javnimi sredstvi optimalno zgraditi, da bo kaj sredstev ostalo tudi za druge pomembne projekte, kot so tretja razvojna os in elektrarne, je spomnil. "Še pomembneje pa je verjetno, da je to idealna priložnost, da se nova vlada odloči za pošteno in resno davčno reformo, ki bo dvignila neto plače vsem zaposlenim," je sklenil.

Odstopil, ker ni razumel socialnega dialoga?

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Jože Smole je medtem izpostavil socialni dialog. Med razlogi za Cerarjev odstop namreč vidi "popolno nerazumevanje socialnega dialoga". "Tudi na delodajalski strani smo imeli tako z njim, predvsem pa z nekaterimi njegovimi ministri, zmeraj velike težave," je spomnil.

Foto: STA Opozoril je na dogovor o dvigu plač zdravnikom, ki ga je v začetku lanskega leta sklenilo ministrstvo za finance brez jasne ocene finančnega učinka. "Če nekdo ne razume, da imamo enoten plačni sistem, potem so seveda posledice takšne, kot so," je bil kritičen. "Vsi naj bi spoštovali zakonodajo, enotnega plačnega sistema pa ne - to je seveda moralo imeti svoje "posledice."

Za gospodarstvo bi bilo po njegovih besedah najbolje, da bi čim prej bile nove volitve. "Mislim, da takšno stanje ne koristi nikomur," je Smole dejal za STA.

Prihodnji vladi generalni sekretar ZDS sporoča, da je socialni dialog eden od temeljev. "Vsaka vlada, ki ne bo razumela socialnega dialoga, bo imela težave, prej ali slej, takšne ali drugačne. Vsekakor je ne glede na to, kako kdo socialni dialog v Sloveniji vidi, ta na takšni ravni, da ga nobena vlada ne more obiti," je poudaril.

"Zakoni so se v zadnjem času vlagali prehitro"

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Cerarjevo odločitev spoštujejo. "Glede na to, da smo tako rekoč tik pred volitvami, ocenjujemo, da odstop ne bo bistveno vplival na slovensko gospodarstvo," so zapisali. "So se pa v zadnjem obdobju vlagali številni zakoni prehitro in brez ocene njihovega vpliva na slovensko gospodarstvo, s čimer se v OZS nismo strinjali," so dodali.

V luči pritiskov oziroma apetitov javnega sektorja po višjih plačah je odstop Cerarja lahko celo pozitiven: "V OZS smo ves čas opozarjali, da bo morebitno povišanje mase plač v javnem sektorju na koncu moralo nositi gospodarstvo. To pa seveda pomeni zmanjšanje konkurenčnosti in zaviranje gospodarske rasti, kar bi bilo slabo za celotno državo."

Gradnjo drugega tira v OZS medtem še naprej podpirajo. "Projekt je zagotovo treba nadaljevati transparentno, stroški gradnje pa morajo biti skrbno načrtovani in znani že vnaprej. Ne želimo, da se ponovijo zgodbe iz preteklosti, ko smo za določene projekte davkoplačevalci morali plačati enkrat višje cene od načrtovanih," so opozorili. Ob tem pa sekcija za promet pri OZS poudarja še, da stroškov gradnje ne smejo nositi prevozniki.