Štrukelj: Zahtevamo, da vlada sprejme ponedeljkov dogovor

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je zavrnil trditve vlade, da so za neuspeh ponedeljkovega kroga pogajanj med vlado in Svizom krivi predstavniki sindikata. Kot je sporočil, glavna vladna pogajalka Lilijana Kozlovič včeraj zvečer ni podpisala dogovora, ki so ga dosegle pogajalske skupine. Hkrati je za 17. april že napovedal novo stavko.

Glavni tajnik sindikata Sviz Branimir Štrukelj je poudaril, da je vladna pogajalka Lilijana Kozlovič v ponedeljek zavrnila podpis sklenjenega dogovora. Foto: Bojan Puhek

Kot je v izjavi za javnost poudaril glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, trditve vlade in predsednika vlade Mira Cerarja, da so za neuspeh ponedeljkovih pogajanj krivi sindikati, ne držijo in niso resnične.

Štrukelj: Kozlovičeva zavrnila podpis sporazuma

"Včeraj smo se uskladili glede vseh ključnih vprašanj, ki so bila izpostavljena v naših stavkovnih zahtevah. Dogovorili smo se o zvišanju plač zaposlenim, dogovorili smo se za regres, razredništvo in povišanje kariernega razpona na področju vzgoje in izobraževanja za en plačni razred," je poudaril Štrukelj.

Potem ko bi morala vladna stran doseženi sporazum podpisati, pa se je po besedah glavnega tajnika Sviza zataknilo: "Besedilo so posredovali glavni vladni pogajalki Lilijani Kozlovič, ki je nato usklajeno besedilo obeh strani zavrnila."

Sviz bo vztrajal pri včeraj doseženem dogovoru

Kot je poudaril Štrukelj, je vlada s to potezo spet pokazala, kakšen odnos ima do izobraževalcev in izobraževalk, a dodal, da bodo v Svizu v prihodnjih tednih in mesecih vztrajali pri dogovoru, ki ga je vlada v ponedeljek zavrnila.

Glavna vladna pogajalka Lilijana Kozlovič je poudarila, da včeraj ni imela pooblastila za podpis dogovora s Svizom. Foto: STA

"Za ceno stavke in njenega zaostrovanja bomo vztrajali, da vlada sprejme, kar so se pooblaščeni vladni pogajalci pri polni zavesti z nami dogovorili v ponedeljek. Pri tem bomo kategorično vztrajali, iz nas se ne bodo norčevali," je poudaril Štrukelj.

Kot je dejal, se v Svizu že pogovarjajo o tem, da bi stavkali tudi aprila, ko bo državni zbor zasedal na zadnji seji v tem mandatu: "Če bo treba, bomo takrat obiskali tudi posamezne sedeže koalicijskih strank, če se te do našega položaja ne bodo jasno opredelile." Kot datum za stavko se omenja 17. april.

"Nismo vsi sindikati v enakem izhodišču"

Na novinarsko vprašanje, kakšno vlogo so po njegovi oceni pri vladni zavrnitvi včerajšnjega dogovora odigrali drugi sindikati javnega sektorja, recimo skupina Jakoba Počivavška, je Štrukelj odgovoril, da je neuravnotežena vladna ponudba glede na razmere, ki vladajo v državi, realnost.

"Nikakor nismo vsi v enakem položaju. Če bomo v enaki meri izboljševali položaj vseh, potem tega problema ne bomo naslovili," je pojasnil glavni tajnik Sviza, ki ni želel špekulirati o tem, ali so sindikati javnega sektorja sprti. "Mi smo stavko napovedali vladi. Mi smo v konfrontaciji z vlado, v špekulacije o sporih med sindikati se nočem spuščati," je poudaril Štrukelj.

V javnosti se pojavljajo neuradne informacije, da dogovora s Svizom niso parafirali zaradi nasprotovanja drugih sindikatov. Omenja se predvsem skupino pod vodstvom Jakoba Počivavška. Foto: STA

Ali je dogovor med vlado in Svizom blokirala Počivavškova skupina sindikatov javnega sektorja?



Generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič je medtem poudarila, da kot vladna pogajalka v ponedeljek ni imela mandata za parafiranje dogovora s Svizom. Koalicija je namreč svoj predlog ponudila kot paket in ker ga s sindikalno stranjo, s katere ni bilo približevanja, niso v celoti uskladili, te odgovornosti ni mogla prevzeti, je pojasnila. Kozlovičeva se je v ponedeljek po srečanju s predstavniki Sviza na pogajanjih sestala še s skupino sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška. Na vprašanje, ali so se z dogovorom s Svizom v tej skupini sindikatov strinjali, Kozlovičeva danes ni konkretno odgovorila.

Cerar: Razlog za neuspel dogovor s Svizom je na sindikalni strani

Na drugi strani je predsednik vlade Miro Cerar danes izrazil obžalovanje, da v ponedeljek niso sklenili dogovora med vladno stranjo in Svizom. "Še bolj pa obžalujem način, kako nekateri predstavniki sindikatov o tem javno govorijo, saj gre za neresnice," je prst v Sviz uperil predsednik vlade.

Po njegovih besedah se je vlada zelo trudila, da oblikuje optimalen predlog, ki bi se približal Svizu. "Vlada je dala dober predlog, morate pa se zavedati, da mora vlada skleniti konstruktiven sporazum z vsemi sindikati javnega sektorja, torej vsaj z večino moramo biti sporazumni," je pojasnil.

Ob tem je spomnil tudi na odgovornost sindikatov, da sodelujejo, ne pa da v tem procesu nekateri ne želijo pomagati. Tako kot Sviz je tudi Cerar prepričan, da morata obe strani nadaljevati dialog. "Zavzel se bom, da bomo spet sedeli za skupno mizo in da bomo na strani vlade iskali možnosti, kako doseči sporazum. Ni pa vse odvisno od vlade," je pripomnil Cerar.