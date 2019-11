Stroški za zdravljenje Krisa bodo javni #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvajsetmesečni Kris je pretekli teden v spremstvu družine in zdravnika odletel proti Los Angelesu. Tam bo dobil zdravilo zolgensma, ki naj bi mu pomagalo pri zdravljenju spinalne mišične atrofije. Sredstva za zdravilo je v dobrodelni akciji zbirala cela Slovenija, v dobrem tednu se je v sklad za zdravljenje steklo 2,3 milijona evrov.

Stroške za zdravljenje bodo spremljali na spletni strani

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) ter Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki je zbiralo denar za Krisa, sta se s podpisom donatorske pogodbe, s katero je ZPMS prevzel donatorska sredstva v višini 2,3 milijona evrov, dogovorili za plačevanje stroškov za zdravljenja malega Krisa Zudicha, so sporočili iz ZPMS. Ob tem so dodali, da bodo porabo sredstev za zdravljenje spremljali na njihovi spletni strani.

Prejeta nakazila: Nakazilo od Društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki: 2.300.000,00€ Ostala donacijska in sponzorska sredstva: 52.183,40€ Poravnani stroški: Viza: 456,00€ Zdravniško spremstvo: 3.990,00€ Zdravilo zolgensma (UC REGENTS/ZDA): 2.007.576,38€ Transfer od letališča v LA do hotela, hotelska nastanitev in najem stanovanja do 11. 12. 2019: 12.320,00€

Kot so dodali, v tem tednu pričakujemo še donacijo srbskega poslovneža Miodraga Kostića za kritje stroškov letalskega prevoza v višini 129 tisoč evrov. Po prejemu sredstev bodo poravnali račun.