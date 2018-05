Stranka slovenskega naroda na listo uvrstila lani umrlega kandidata

Razlog za delno zavrnitev kandidatne liste Stranke slovenskega naroda (SSN) v volilni enoti Postojna je smrt enega od kandidatov, in sicer je umrl lani, so pojasnili v postojnski volilni komisiji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volilne komisije so sicer ob pregledu vloženih list zavrnile še nekaj drugih list v celoti, in sicer zaradi neizpolnjevanja 35-odstotne spolne kvote.

Medtem ko sta odločitvi o zavrnitvi skupne liste Združene levice in Sloge v Celju ter liste Kangler & Primc - Združena desnica v Novem mestu že pravnomočni, bodo po navedbah predstavnika koalicije Združena desnica Aleša Primca pritožbo na vrhovno sodišče zaradi zavrnitve njihove liste v Kranju vložili v sredo.

Tako Združena levica in Sloga kot koalicija Združena desnica bosta pravico iskali še na ustavnem sodišče, njihovi predstavniki so namreč prepričani, da so spolnim kvotam zadostili.