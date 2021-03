Slovenci pri vrhu števila mest za poletni začetek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Hrgota bo na začetku poletne velike nagrade lahko računal na sedem tekmovalcev, toliko jih bosta lahko imeli le še Avstrija in Poljska. Foto: Bobo

Po koncu svetovnega pokala v smučarskih skokih so že znane kvote za prihodnje poletno tekmovalno obdobje. Slovenci bodo na poletni veliki nagradi lahko skakali s sedmimi tekmovalci, na poletnem celinskem pokalu pa s šestimi, kar je maksimalno število, na katero bo lahko računala katera od držav.

Glede na razvrstitev narodov po koncu sezone je Sloveniji, Poljski, Avstriji in Nemčiji pripadlo šest mest za nastop na uvodu poletnega grand prixa. Prvim trem pa zaradi dobrih rezultatov Ceneta Prevca, Manuela Fettnerja in Stefana Hule v zadnji periodi celinskega pokala še dodatno mesto. Glavni trener slovenske izbrane vrste Robert Hrgota naj bi tako na prvih dveh postajah velike nagrade (ti naj bi bili v Wisli in Courchevel) lahko računal na sedem tekmovalcev.

Tudi za uvod poletnega celinskega pokala je Slovencem, podobno kot Avstrijcem, Nemcem, Norvežanom in Poljakom, pripadlo največ mest, in sicer šest. Pet jih bodo lahko imeli Japonci, po tri pa druge nacije.

