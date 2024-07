STOP SHOP se v Sloveniji osredotoča na zeleno energijo

STOP SHOP Domžale Foto: IMMOFINANZ AG

Šest novih fotovoltaičnih sistemov na lokacijah STOP SHOP v Celju, Domžalah, Kranju, Murski Soboti, Postojni in Velenju bo letno proizvedlo približno 1,3 gigavatne ure zelene električne energije. Ta električna energija se bo uporabljala za delovanje tehnologije v stavbah in se bo oddajala tudi v električno omrežje. Nova, fotovoltaična oprema ne prispeva le k zmanjšanju vplivov na okolje, temveč tudi krepi oskrbo trgovskih parkov z energijo.

Radka Doehring, članica izvršnega odbora IMMOFINANZ, poudarja pomen tega ukrepa:

"Namestitev te fotovoltaične opreme na naših prodajalnah STOP SHOP v Sloveniji je pomemben korak v dolgoročni strategiji za zmanjšanje odtisa CO2. Ponosni smo, da lahko prispevamo k trajnostni proizvodnji energije ter našim strankam in najemnikom ponujamo čiste energetske rešitve."

IMMOFINANZ si v portfelju prizadeva tudi za nadaljnje pobude v podporo obnovljivim virom energije in zmanjšanju emisij CO2. Z uporabo sončne energije podjetje aktivno prispeva k doseganju trajnostnih ciljev, poleg tega pa ustvarja dodano vrednost za najemnike in skupnosti.

STOP SHOP Murska Sobota Foto: IMMOFINANZ AG

Ključni podatki o nakupovalnih središčih STOP SHOP v Sloveniji so: Število STOP SHOP-ov: 14 Najemna površina v kvadratnih metrih: 95.200 Stopnja zasedenosti v prvem četrtletju leta 2024: 99,8

O IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je skupina za poslovne nepremičnine, ki se osredotoča na pisarniške in trgovske segmente na osmih osrednjih trgih v Evropi: Avstrija, Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Romunija in Jadranska regija. Osnovna dejavnost zajema upravljanje in razvoj nepremičnin, pri čemer se IMMOFINANZ opira na svoje uveljavljene nepremičninske blagovne znamke – STOP SHOP (maloprodaja), VIVO! (maloprodaja) in myhive (pisarne) – ter tudi na dopolnilne proizvode in portfelje, ki vključujejo družbo S IMMO. Družba IMMOFINANZ je konec leta 2022 povečala svojo naložbo v družbo S IMMO na 50 odstotkov plus eno delnico in zdaj to družbo v celoti konsolidira. Skupina IMMOFINANZ ima v lasti okrog 500 nepremičnin v skupni vrednosti približno 8,1 milijarde evrov. Družba kotira na borzah na Dunaju (vodilni indeks ATX) in v Varšavi.

https://www.immofinanz.com. Dodatne informacije na naslovu:

Naročnik oglasnega sporočila je IMMOFINANZ AG.