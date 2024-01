Število nezakonitih prehodov meje se je skoraj podvojilo

Policija je v letu 2023 obravnavala 60.587 nezakonitih prehodov državne meje, medtem ko je bilo v enakem obdobju leta 2022 teh skoraj pol manj oziroma 32.024. Kar 96 odstotkov vseh so ujeli pri prehodu preko notranje meje s Hrvaško. Največ je bilo državljanov Afganistana. Ti predstavljajo skoraj tretjino vseh, ki so nezakonito prestopili mejo.

Policisti so na notranji meji s Hrvaško lani obravnavali 58.193 nedovoljenih vstopov, kar je za 84 odstotkov več od števila nedovoljenih vstopov na zunanji schengenski kopenski meji leta 2022, ki je znašalo 31.605. Ob Afganistancih je bilo največ državljanov Maroka, dobrih 15 odstotkov, in Pakistana, ki so predstavljali skoraj devet odstotkov.

Foto: Policija Najbolj obremenjena je bila lani novomeška policijska uprava, kjer so beležili kar 78,5 odstotka vseh nedovoljenih prehodov meje (47.543), medtem ko so jih na območju koprske uprave obravnavali 14,5 odstotka (8.783).

Foto: Policija Veliko višje kot leto prej je bilo v letu 2023 tudi število izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Skupaj so jih zabeležili 58.757, v enakem obdobju leta 2022 pa so jih evidentirali 31.456. Daleč največ je bilo državljanov Afganistana, precej prosilcev pa je bilo tudi iz Maroka, Pakistana, Bangladeša in Rusije, a jih je nato večina že zapustila Slovenijo.

Foto: Policija Policija je sicer lani obravnavala 479 primerov nezakonitih migracij, v enakem obdobju leta 2022 pa 242. Pri tem so prijeli 557 tihotapcev ljudi, med njimi 548 tujcev in devet slovenskih državljanov s 3.280 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Za 514 tihotapcev so sodišča odredila pripor.