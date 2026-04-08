Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po pogovoru pri prvaku Svobode Robertu Golobu ocenil, da bo vlado, kot si jo je zamislil, težko doseči, potreboval bi "čarobno paličico". Po drugi strani je zatrdil, da uradni pogovori s SDS ne tečejo. O informacijah, da je sam kandidat za predsednika DZ, pa pravi: "Nisem kandidat, za zdaj res ne."

Svoboda je strankam, izvoljenim v DZ, z izjemo SDS, poslala izhodišča za koalicijska pogajanja. Pripravila je tudi prvi predlog razreza 16 resorjev. Stranki Resni.ca pa ponuja ločeno sodelovanje pri posameznih programskih prioritetah oz. projektih. Danes je imel predsednik Svobode Robert Golob z vodstvi strank o tem individualne pogovore.

Stevanović je po srečanju ocenil, da bo vlado narodne enotnosti, kot si jo predstavlja Golob, težko sestaviti. Potreboval bi "čarobno paličico", je pojasnil.

Pozdravlja pa, da je Svoboda pri ponujenih izhodiščih upoštevala dosedanjo pozicijo njihove stranke in sledila temam oz. področjem, ki so jih do zdaj navajali kot zanje ključne.

Z Golobom tudi o predsedniku DZ

Pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ pa sta z Golobom govorila tudi o tem, je za STA navedel Stevanović. Zatrdil je, da končne odločitve sami še niso sprejeli, da bo ta padla do petka, kar naj bi tudi povedal predsedniku Svobode.

Potrdil pa je, da so v t. i. tretjem bloku, o katerem se ob stranki Resni.ca pogovarjajo še Demokrati in trojček okoli NSi, razpravljali, da bi v petek ponudili svojega kandidata za vodenje DZ. A je o konkretnih imenih trenutno še težko govoriti, pravi Stevanović.

Tako tudi zanika informacije, da je trenutno prav sam kandidat za naslednika predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Spletna Mladina je namreč danes poročala, da so se stranke SDS, Demokrati, NSi in Resni.ca na predlog prvaka SDS Janeza Janše uskladile, da bodo na petkovi ustanovi seji DZ za vodenje DZ predlagale Stevanovića.

"Nisem kandidat, za zdaj res ne," je zatrdil. Dopušča pa možnost, da bi kandidat za vodenje DZ, če bi tega morebiti ponudil omenjeni tretji blok, prihajal iz njihove stranke.

Obenem pa je Stevanović o tem, ali se s SDS dogovarjajo o sodelovanju, navedel še, da uradni pogovori, "ki bi bili oprijemljivi", ne tečejo.