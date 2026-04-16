Predsednik DZ Zoran Stevanović, ki je bil pretekli petek na tajnem glasovanju izglasovan za novega predsednika parlamenta, se je javil na družbenih omrežjih in podal svoje mnenje o tajnem glasovanju poslancev. Meni, da je prepoved glasovanja posameznim poslancem nedopustna, saj "je bila s tem uničena ustavna pravica do tajnosti glasovanja", zavzel pa se je tudi za to, da poslanci v prihodnje glasovnic ne bodo več označevali z različnimi simboli. "Poslanec mora biti neodvisen pri svojih odločitvah, da lahko zastopa ljudi," je še prepričan.

V videoposnetku je predsednik DZ Zoran Stevanović naslovil petkovo tajno glasovanje za novega predsednika Državnega zbora, na katerem so ga poslanci z 48 glasovi za in 29 glasovi proti potrdili za novega predsednika DZ. Kot je pojasnil, poslancem tajno glasovanje omogoča, da ti ohranjajo neodvisnost in zagotavljajo, da nihče ne pritiska nanje.

"Bili smo priča enemu najbolj totalitarnih pritiskov na poslance. Dve stranki sta svojim poslancem prepovedali glasovati, ker sta se bali, da bodo njihovi poslanci mogoče tudi glasovali za kandidata. S tem je bila uničena ustavna pravica do tajnosti glasovanja, ker se potem lažje ugotovi, kdo je kako glasoval," je svoje mnenje pojasnil Stevanović.

Dodal je, da je to podobno, kot če nekdo slehernemu državljanu ne bi dovolil oditi na volišče: "V demokraciji je to nedopustno," je še prepričan Stevanović. Pojasnil je tudi, da je bil seznanjen s tem, da poslanci že leta pri tajnem glasovanju na glasovnice rišejo različne znake oz. simbole.

Del glasovnic na petkovem tajnem glasovanju v podporo novoizvoljenemu predsedniku Stevanoviću je bil namreč označen. Prepoznati je bilo mogoče tri različne vrste oznak. Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu glasovnice, šest glasovnic je bilo označenih s piko ob glasu za, štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice.

"To samo po sebi ni nobena kršitev, bom pa kot predsednik državnega zbora že na naslednji seji zahteval, da se takšne stvari ne počnejo več. Poslanec mora biti neodvisen pri svojih odločitvah, da lahko zastopa ljudi," je v videoposnetku še pojasnil novi predsednik DZ.

