Predsednik Resni.ce laže: v preteklosti obsojen kar dvakrat

Kazenska evidenca predsednika zunajparlamentarne stranke Resni.ca Zorana Stevanovića je zdaj res prazna, a v preteklosti je bil dvakrat pravnomočno obsojen. Prvič zaradi ogrožanja varnosti in drugič zaradi poskusa goljufanja zavarovalnice, piše N1.

Novinarji POP TV so Zorana Stevanovića prejšnji konec tedna vprašali, ali je bil v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi poskusa preslepitve zavarovalnice. "Ne, ne," je dejal in zatrdil, da je zaradi prometne nesreče plačal zgolj kazen za prometni prekršek.

Da ta Stevanovićeva trditev ni resnična in da je bil zaradi poskusa goljufanja zavarovalnice pravnomočno obsojen, so sprva objavili na POP TV, zdaj pa so sodbo pridobili tudi na N1. Iz nje izhaja, da je bil Stevanović v preteklosti pravnomočno obsojen ne le enkrat, ampak celo dvakrat.

Obsojen zaradi poskusa goljufije

Okrajno sodišče v Kranju ga je novembra 2008 obsodilo zaradi poskusa kaznivega dejanja goljufije, sodba pa je postala pravnomočna sredi leta 2010.

V zgodnjih jutranjih urah 7. aprila 2005 je bila namreč na območju Žirovnice prijavljena prometna nesreča, v kateri je bil z audijem A6 udeležen Stevanović, povzročitelj pa voznik avtomobila znamke R5. Dan kasneje, 8. aprila 2005, je Stevanović pri zavarovalnici že vložil odškodninski zahtevek v višini 7.664 evrov. Toda po oceni zavarovalnice do nesreče ni prišlo tako, kot sta Stevanović in povzročitelj trdila. To je kasneje potrdilo tudi sodišče.

Tožilka je predlagala 900 evrov denarne kazni za Stevanovića in 500 evrov za sostorilca, sodišče pa ji je skoraj povsem sledilo. Stevanoviću je izreklo denarno kazen v višini 800 evrov, sostorilcu pa v predlagani višini 500 evrov.

... in zaradi ogrožanja varnosti

Po navedbah N1 pa je v izreku sodbe pisalo tudi, da je Stevanović na podlagi sodbe Okrajnega sodišča v Radovljici iz leta 2004 "pravnomočno predkaznovan" po 145. členu kazenskega zakonika, ki je leta 2004 opredeljeval ogrožanje varnosti in določal: "Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje ali telo, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Pregon se začne na predlog."

Na večkrat ponovljeno vprašanje N1 se je Stevanović sprenevedal, da se ne spomni, kdo ga je prijavil zaradi ogrožanja varnosti in za kakšne grožnje je šlo, na vprašanje, kako je mogoče, da se tega ne spomni, pa je dejal "od tega je minilo že več kot dvajset let."