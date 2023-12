Steklarna Hrastnik se je ob poslabšanih tržnih razmerah odločila za začasno zmanjšanje proizvodnje, sprejeli pa so tudi nekatere druge ukrepe za optimizacijo delovnega procesa, med drugim s pošiljanjem dela zaposlenih na čakanje na delo. V družbi so prepričani, da imajo trenutna gibanja ciklični značaj, zato ohranjajo razvojne načrte.

V hrastniški steklarni, ki je del skupine Vaider Group, za katero stoji privatizacijski mogotec in po letošnji analizi Financ najbogatejši Slovenec Igor Lah, so v sporočilu za javnost zapisali, da se celotna evropska steklarska industrija v zadnjih mesecih sooča s posledicami ohlajanja svetovnega gospodarstva in prodaje potrošniških indeksov.

To se odraža v padcu naročil v panogi in rasti zalog pri glavnih poslovnih partnerjih, vse skupaj pa vpliva na poslovanje Steklarne Hrastnik in zahteva prilagoditev poslovanja in proizvodnje tržnim okoliščinam v smeri začasnega zmanjšanja proizvodnje in optimizacije delovnih procesov, so navedli.

Da bi ob teh spremenjenih tržnih razmerah ohranili stabilno poslovanje, je poslovodstvo sprejelo nekatere ukrepe, med drugim mehke oblike prenehanja delovnih razmerij v obliki predčasnega upokojevanja in pošiljanje dela zaposlenih na čakanje na delo. Ukrepe, kot zagotavljajo, izvajajo v omejenem in nujno potrebnem obsegu.

V tem trenutku je na čakanje na delo v družbi prerazporejenih okoli 200 zaposlenih v proizvodnji in režiji, ki pa so po načelu rotacij še naprej redno vključeni v delovni proces, a v manjšem obsegu. Ukrep čakanja na delo je za zdaj predviden do 31. marca 2024.

V družbi namreč ocenjujejo, da gre pri spremenjenih tržnih razmerah za prehodno obdobje, ki bo trajalo dve četrtletji ali tri oz. največ eno leto, pri čemer pa da stabilno poslovanje družbe in razvojni projekti niso ogroženi.

Poslovni načrt za 2024 je tako sestavljen ob upoštevanju poslabšanih tržnih razmer, a, kot navajajo v družbi, predvideva ohranjanje visoke operativne dobičkonosnosti poslovanja ob nespremenjenih prihodkih od prodaje v višini okoli 90 milijonov evrov.

V podjetju obenem v prihodnjem letu načrtujejo za okoli sedem milijonov evrov naložb, tako v Hrastniku kot v obratu v Srbiji, v prvi vrsti v avtomatizacijo posameznih procesov, redno investicijsko vzdrževanje in posodabljanje opreme ter v informacijske tehnologije. Ob nadaljevanju trenda avtomatizacije proizvodnih procesov bo družba po napovedih nadaljevala tudi zaposlovanje predvsem tehničnega strokovnega kadra ter strokovnjakov na področjih, kot so IKT, tehnologija in razvoj.

"Kot močno izvozno naravnano podjetje ne moremo ubežati nekaterim širšim globalnim gospodarskim ciklom. Lahko pa se jim prilagajamo in gradimo poslovni model na način, da tudi ob nekoliko znižanem zunanjem povpraševanju ohranjamo stabilno, pozitivno in razvojno naravnano poslovanje, kakor tudi vse ključne strateške investicijske načrte. Verjamem, da nam to dobro uspeva," so v podjetju ob tem citirali generalnega direktorja Petra Časa.