Štefanec Veselu za Fifo ni podpisal soglasja pač pa mnenje #video

Dokument o združljivosti funkcij Tomaža Vesela, torej predsedovanje Računskemu sodišču in delu za mednarodno nogometno zvezo (Fifa), na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) ne obstaja. Nad tem sta začudena tako takratni predsednik KPK Boris Štefanec kot Tomaž Vesel, ki je sicer na novinarski konferenci konec lanskega leta zatrdil, da je pripravljen javno objaviti tako svoje naznanilo KPK kot tudi odziv komisije, a tega do danes še ni storil.

Komisija za preprečevanje korupcije Tomažu Veselu nikoli ni dala niti soglasja niti dovoljenja, ker tega ni treba, saj gre za športno dejavnost, pravi nekdanji predsednik Komisije Boris Štefanec. "Gre pri dejavnosti svetovne nogometne organizacije, kar Fifa je, za športno dejavnost. Pri tem funkcionar ne potrebuje nobenega soglasija ne od delodajalca ne od KPK. Je pa gospod Vesel želel imeti mnenje in stališče in mi smo mu dali," je tako za oddajo Planet 18 dejal Štefanec.

Dokument bi morali hraniti v arhivu KPK

Zapečatenega s podpisom. Vendar Štefanec poudarja, da gre le za mnenje in ne za soglasje, o znesku se nikoli nista pogovarjala. Kljub temu bi dokument morali hraniti v arhivu KPK. "Presenečen sem, da tega dokumenta ni. Ta dokument bi moral obstajati," je še dodal Štefanec.

Da dokument obstaja, trdi tudi Vesel, ki je lanskega decembra namignil, da bo dokumentacijo osebno predstavil. "Vendarle govorimo o poletju 2016, vendar se bomo potrudili in našli dokumentacijo, če na moji elektronski pošti še obstaja. Takrat temu nisem dajal velikega pomena," je pojasnjeval predsednik računskega sodišča Vesel.

A dokumenta javnost do danes še ni dobila. Za dodatna pojasnila so se novinarji oddaje Planet 18 ponovno obrnili na računsko sodišče, vendar neuspešno. Odgovorili so le, da je predsednik računskega sodišča že večkrat pojasnil da je vse podatke, vključno o premoženjskem stanju stanju in o vseh spremembah premoženja, skladno z zakonodajo vedno prijavil vsem ustreznim organom. Tako na KPK kot tudi na Finančno upravo.

Če bi našli dokument bi se KPK Veselu opravičil

Na KPK so potrdili, da je premoženjsko stanje Vesel pravočasno prijavil, več pa, da ne morejo komentirati, a dokumenta v arhivu ne hranijo. Kot poudarja predsednik KPK Robert Šumi, v kolikor bi se ta dokument našel in bi bil javnega značaja, bi se gospodu Veselu javno opravičil.

O nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča s funkcijo predsednika komisije za revizijo in skladnost pri Fifi, so razpravljali tudi v Odboru za notranje zadeve. Sejo so prekinili, saj je bila težava v tem ali je odbor kjer je tehtnica glasov na strani vladne koalicije, sploh pristojen za razpravo o dodatnih zaslužkih Vesela. Zakonodajno pravna služba je odločila, da Odbor ni pooblaščen za nadzor nad delom Računskega sodišča.

"To gre samo za mnenje pravne službe, ki pa državnemu zboru ni potrebno, da ga upošteva. Gre le za mnenje nekih pravnikov, ki se v temu primeru kaže, da so pod vplivom leve politike," tako pravi prvak SNS Zmago Jelinčič, ki dodaja, da bo državni zbor še naprej obravnaval upravičenost dodatnih Veselovih zaslužkov. Zakonodajno pravna služba je sicer odločila, da je za obravnavo te problematike pristojna Komisija za nadzor javnih financ, tam pa koalicija nima večine.