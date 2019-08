Stavba nad znamenitim klubom K4 se prodaja. Bo v njej hostel?

ŠOU v Ljubljani ima v stavbi na Kersnikovi v lasti pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje. V dražbi, ki so jo izvedli februarja letos, so kot izklicno ceno določili 1,25 milijona evrov.

Kot so nam povedali, je bilo na začetku postopka prodaje za nakup zainteresiranih veliko potencialnih kupcev, vendar je zahtevano varščino položil le eden od kandidatov. Po pisanju Mladine naj bi se za prostore potegoval Gast Gostinstvo, ki je del mreže Gast Holding (več o tem v nadaljevanju).

Postopke bodo do konca poletja pospešili

Zaradi varovanja osebnih podatkov imena kupca – vsaj dokler ne zaključijo prvih postopkov prodaje – ne morejo navesti, so pa dodali, da z njim še vedno usklajujejo mnenja.

"S kupcem še vedno potekajo dogovori glede prodaje. Težko ocenimo točno določen datum, kdaj bo prodaja dokončno zaključena, lahko pa zagotovimo, da bomo takoj ob koncu poletja postopke pospešili in bomo že v septembru lahko podali natančnejše informacije glede kupca," so navedli.

V kletnih prostorih stavbe deluje tudi klub K4, ki pa v prodajo ni vključen. Foto: Ana Kovač

Kot pojasnjujejo v organizaciji, je bila prodaja nepremičnine načrtovana že nekaj časa, načrtovali so jo v prejšnjem mandatu vodstva. Novembra lani, ob zamenjavi mandata, pa je bila prodaja tudi jasno opredeljena in zapisana v letni terminski načrt.

Prostori občine na dražbi prihodnji teden

29. avgusta pa bo svoj del poslovnih prostorov v stavbi prodajala tudi občina. Izklicna cena za okoli 730 kvadratnih metrov površin v četrti, peti, šesti in sedmi etaži znaša 1,226 milijona evrov. Dražitelji in morebitni kupci morajo do ponedeljka plačati varščino, ki znaša deset odstotkov od izklicne cene. Zakaj so se odločili za prodajo in koliko potencialnih kupcev je že vplačalo varščino, nam na občini niso odgovorili.

Na Kersnikovi nov hostel v prestolnici?

Po pisanju Mladine pa se bo Gast Gostinstvo oziroma Gast Holding potegoval tudi za prostore občine. Podjetje sicer v prestolnici že upravlja z nekaterimi gostinskimi lokali in klubi: klub K4, Čin-Čin, klub Cirkus, Cutty Sark Pub, Centralna postaja, Cantina Mexicana, Figovec, Slovenska hiša. V stavbi za Bavarskim dvorom naj bi želeli odpreti hostel. Za pojasnila smo se obrnili tudi na njih, vendar odgovorov še nismo prejeli.

Foto: Ana Kovač

V kleti stavbe, ki se prodaja, je tudi ljubljanski klub K4. Kot pojasnjujejo v ŠOU Ljubljana, ki je lastnica kletnih prostorov, klub "trenutno ne bo občutil večjih sprememb, saj njegovi prostori niso vključeni v prodajo nepremičnine". ŠOUL je dala klub pred leti v najem prav lastnikom, ki želijo zdaj v stavbi odpreti tudi hostel.

Foto: Ana Kovač