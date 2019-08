Servisiranje vozil davkarije: kdo v resnici varuje državno blagajno?

Spopad dveh državnih organov razkriva zakulisje več milijonov evrov vrednega javnega razpisa za večletno servisiranje voznega parka finančne uprave. Bo zaradi vprašljivih razpisnih pogojev oškodovana državna blagajna? In kaj bo skorajšnja odločitev državne revizijske komisije pomenila za druge razpise v javni upravi in državnih podjetjih?

Na finančni upravi (Furs) od začetka poletja iščejo pooblaščene serviserje, ki bi v prihodnjih dveh letih skrbeli za servisiranje, vzdrževanje in popravilo okoli 250 službenih avtomobilov znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen.

Toda državni organ, ki nadzoruje, ali so davki ustrezno in pravočasno poravnani, je pogoje razpisa določil tako, da se smejo nanj prijaviti le nekateri, že vnaprej znani serviserji. S tem je močno omejil krog potencialnih ponudnikov, zaradi česar bi lahko Furs servisiranje voznega parka plačeval dražje.

Temu se je po robu postavil drug državni organ - agencija za varstvo konkurence (AVK), ki je zahtevala razveljavitev razpisa. Na Fursu so njeno zahtevo zavrnili, zdaj pa bo o njej v prihodnjih dneh odločala državna revizijska komisija, ki jo vodi Samo Červek. Njena odločitev bo pomembna tudi zato, ker bo utirala prakso na prihajajočih razpisih v javni upravi in državnih podjetjih. Ne le na področju avtomobilskih servisov.

Zaradi nepooblaščenega serviserja ne boste izgubili garancije

V jedru spora je zahteva Fursa, da morajo imeti ponudniki, ki bi želeli skrbeti za servisiranje in popravilo njegovega voznega parka, statuse pooblaščenega serviserja za vozila prej omenjenih blagovnih znamk. Na ta način so sodelovanje na razpisu samodejno preprečili nepooblaščenim, torej neodvisnim serviserjem, ki so praviloma tudi cenejši.

AVK pod vodstvom Andreja Matvoza je prepričan, da na Fursu pri iskanju novega serviserja voznega parka neupravičeno omejujejo konkurenco. Foto: Državni zbor Zakaj so to naredili, iz razpisne dokumentacije ni mogoče ugotoviti. Iz odgovorov Fursa na številne pritožbe in vprašanja, ki so jih potencialni ponudniki navedli na portalu za javno naročanje, pa so nepooblaščene serviserje izločili, ker naj bi bila pod vprašajem kakovost popravil, njihovi stroški pa višji.

Iz posameznih pojasnil Fursa je mogoče tudi sklepati, da se izogibajo uporabi nepooblaščenih serviserjev, češ da bi lahko izgubili garancijo za vozila. To ne drži, saj uredba Evropske komisije že od leta 2010 predpisuje, da se mora pod določenimi pogoji tovarniška ali pogodbena garancija ohraniti, četudi servisa ne opravi pooblaščeni servis.

Na to so v zadnjih mesecih glasno opozarjali tudi na AVK, ki že dlje časa preverja anomalije na slovenskem trgu avtomobilskih servisov. Maja letos je objavila izsledke raziskave, ki je ugotovila številne nepravilnosti na področju garancij. Kar polovica pooblaščenih trgovcev z vozili ima tako dvoumno zapisane pogoje za uveljavljanje garancije, to pa pri potrošnikih ustvarja zmedo, zaradi katere si avtomobila ne upajo servisirati drugje kot pri pooblaščenem serviserju.

Razpis, na katerega se lahko prijavi zgolj en ponudnik

Sporen pa bi lahko bil še en pogoj iz razpisa. Na Fursu so namreč določili, da lahko največja dovoljena razdalja med servisno delavnico in posameznimi lokacijami Fursa znaša deset kilometrov.

Ob upoštevanju obeh pogojev, torej pooblaščenih serviserjev in največje še dovoljene oddaljenosti, v manjših mestih pridemo do položaja, ko razpisne pogoje izpolnjuje zgolj en ponudnik. Tega so se očitno zavedali tudi na Fursu, saj so v posameznih primerih določili oddaljenost 15 ali celo 20 kilometrov in s tem zajeli najbližjega serviserja.

Eden od potencialnih ponudnikov je tako opazil, da pri treh sklopih razpisa za vozila znamke Škoda oba pogoja izpolnjuje le en ponudnik. V Hrastniku je to avtohiša Malgaj Trbovlje, v Kočevju Joras Center Ribnica, v Kopru pa Porsche Koper. Fursovo javno naročilo je sicer razdeljeno na 32 sklopov, vezanih na blagovne znamke in območja, kjer so posamezni finančni uradi.

Spodbujanje h kartelnemu dogovarjanju

Na AVK ne dvomijo, da "je zahteva po pooblaščenosti serviserja, ki jo je naročnik določil kot pogoj za sposobnost ponudnika, sporna" in da gre za nedovoljeno omejevanje konkurence.

Ob upoštevanju dejstva, da na določenih območjih Slovenije deluje majhno število ali celo le en pooblaščeni serviser določene znamke vozil, so s tem spodbudili ponudnike h kartelnemu dogovarjanju in jim omogočili, da v postopkih javnega naročanja oddajajo ponudbe z višjimi cenami, kar pa je v nasprotju z javnim interesom, navajajo na AVK.

"Že zgolj zavedanje, da je krog potencialnih ponudnikov večji in da vanj spadajo tudi nepooblaščeni serviserji, bi med potencialnimi udeleženci kartelnih dogovorov zasejalo negotovost, ali bodo edini oddali ponudbo za določeno območje oziroma sklop, kar bi med njimi preprečilo nedopustne omejevalne sporazume, primerno pa bi spremenili svoje obnašanje in bi predvidoma oddali ponudbe z dejanskimi tržnimi cenami," poudarjajo.

Po oceni AVK so zato na Fursu neupravičeno izločili nepooblaščene serviserje in ravnali v nasprotju z javnim interesom, kršili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Furs: Počakali bomo na revizijo

Na Fursu so drugačnega mnenja, a razlogov za zavrnitev pritožbe AVK podrobneje ne pojasnjujejo, češ da "so obširni in jih ni mogoče povzeti na kratko". "Zadevo zdaj obravnava državna revizijska komisija, ki je edina pristojna za odločanje v tej zadevi, zato je smiselno, da se počaka na njeno odločitev," so dodali na Fursu.