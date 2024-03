Statistični urad (Surs) je pred dvema tednoma objavil, da je Slovenija januarja zabeležila eno največjih rasti industrijske proizvodnje v EU. Izračunali so, da se je obseg industrijske proizvodnje povečal za 10,7 odstotka, na letni ravni pa 12,2-odstotno. Po odkritju napake so včeraj sporočili, da se je na mesečni ravni zvišala za sedem odstotkov, medletno pa je bila za 3,4 odstotka nižja, ne pa za 12,2 odstotka višja.

Da gre za tehnično napako v obdelavi podatkov, je za Radio Slovenija pojasnil Martin Bajželj s Sursa. Ker je od letos osnova za izračun leto 2021, je bilo treba ustrezno izločiti tudi vpliv inflacije. To so storili le za januar, ne pa za celotno vrsto za nazaj. "Pri obdelavi podatkov se je zgodila napaka, saj so se novi deflatorji uporabili le za letošnji januar, ne pa tudi za predhodne podatke, ki so bili izračunani s starim deflatorjem za leto 2015," je pojasnil Bajželj. In ker vpliv inflacije ni bil ustrezno ovrednoten, je sprva kazalo na več kot desetodstotno rast, o čemer so podvomili tudi analitiki.

Po včerajšnjem popravku se je tako industrijska proizvodnja januarja na letni ravni skrčila za 3,4 odstotka. Lani je bil padec na primer 11-odstoten. Na podlagi tega lahko po besedah Janeza Kušarja z Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) sklepamo, da se krčenje industrijske proizvodnje upočasnjuje.

Napačen statistični izračun se je Sursu zgodil že lani, ko je sprva februarja Sloveniji napovedal 5,4-odstotno gospodarsko rast za leto 2022, nato pa jo septembra znižal za polovico.

Surs bo danes objavil podatke o višini inflacije marca.