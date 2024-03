Slovenija z eno največjih rasti industrijske proizvodnje v EU

Industrijska proizvodnja v Sloveniji je lani nazadovala za 5,3 odstotka, samo v decembru je beležila 10,2-odstotni medletni padec.

Proizvodnja dobrin za vmesno porabo je januarja na mesečni ravni v območju z evrom zrasla za 2,6 odstotka, proizvodnja energije pa za 0,5 odstotka. Na drugi strani se je za 14,5 odstotka znižala proizvodnja investicijskih dobrin, za 1,2 odstotka je padla proizvodnja trajnih dobrin, za 0,3 odstotka pa se je znižala proizvodnja netrajnih potrošnih dobrin.

V EU se je proizvodnja dobrin za vmesno porabo povečala za 2,9 odstotka, energije pa za 0,6 odstotka. Proizvodnja investicijskih dobrin se je zmanjšala za 12,8 odstotka, trajnih dobrin za 0,1 odstotka in netrajnih potrošnih dobrin za 0,5 odstotka.

Največji padec na Irskem, največja rast na Poljskem

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so največje mesečne padce beležile Irska (–29,0 odstotka), Malta (–9,4 odstotka) in Estonija (–6,6 odstotka). Največje rasti pa so statistiki zabeležili na Poljskem (+13,3 odstotka), v Sloveniji (+10,6 odstotka) in v Litvi (+7,2 odstotka).

Na letni ravni se je proizvodnja dobrin za vmesno porabo v območju z evrom zmanjšala za 2,5 odstotka, proizvodnja investicijskih dobrin za 12,1 odstotka, trajnih dobrin za 8,4 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin pa za 3,1 odstotka. Povečala se je proizvodnja energije, in sicer za 0,3 odstotka.

V EU pa se je proizvodnja dobrin za vmesno porabo zmanjšala za 3,3 odstotka, investicijskih dobrin za 10,1 odstotka, trajnih dobrin za 8,1 odstotka in netrajnih potrošnih dobrin za 1,3 odstotka. Proizvodnja energije je zrasla za 0,6 odstotka.

Med državami so imele največje padce na letni ravni Irska (–34,1 odstotka), Estonija (–8,6 odstotka) in Bolgarija (–7,6 odstotka). Največje rasti so imele Slovenija (+12,2 odstotka), Grčija (+10,5 odstotka) in Danska (+5,3 odstotka).