Starši zaskrbljeni: Diskoteke so zrušili, kje se bodo zdaj zabavali naši otroci. Agencija miri.

Celjski dijaki so za maturantski izlet izbrali Budvo. A tam so letos porušili nekaj diskotek, zato njihove starše zdaj skrbi, kaj bodo otroci tam počeli. V agenciji, ki je izlet organizirala, pa mirijo, da se bodo mladi lahko zabavali v drugih diskotekah.

Na promenadi v Budvi, enem najpomembnejših in največjih črnogorskih letovišč, so letos porušili vse diskoteke. Zaradi preobremenjenosti mesta pa črnogorsko ministrstvo za trajnostni razvoj in turizem na tem območju ne dovoli več novih gradenj.

Slaba volja med slovenskimi maturanti in maturantkami

To obmorsko letovišče je zadnja leta vse bolj priljubljeno tudi med slovenskimi turisti, za svoj maturantski izlet ga izberejo tudi številni zabave željni dijaki in dijakinje iz Slovenije. Rušitev diskotek na promenadi je tako med njimi povzročila kar nekaj slabe volje.

Obljubljali so nepozabno zabavo v diskotekah ob morju

V uredništvu smo prejeli pismo zaskrbljenih staršev dijakov srednje šole iz Celja. Ti so v drugem letniku srednje šole izbrali destinacijo za maturantski izlet in se na koncu med ponudbami odločili za Budvo in agencijo Kompas. Tja naj bi odšli ob koncu šolskih počitnic prihodnje leto.

"Ponudba jim je bila predstavljena na hitro, časa za odločanje malo, obljubljeno pa nekaj ogledov, povprečna nastanitev in poudarek predvsem na nepozabni zabavi v diskotekah na glavni ulici ob morju v Budvi," pišejo starši in dodajajo, da je sicer 400 evrov, kolikor bodo morali odšteti za izlet, za marsikoga precejšen zalogaj.

Skrbi jih, da bo del programa odpadel

Ko so v Celju izvedeli za rušenje diskotek v Budvi, so se obrnili na agente v agenciji, pišejo starši. "Odziv agencije je bil nekaj v smislu 'bomo že nekaj, ne sekirajte se'," dodajajo v pismu. Dijakom so pri agenciji ponudili, da se od potovanja odjavijo, pri tem pa bodo nastali določeni stroški. Ob to pa so se obregnili starši, ki tožijo, da agencija zdaj ne bo mogla izvesti programa izleta.

"Sedaj te diskoteke ne obstajajo več, torej programa več ni, kar pomeni, da otroka za precejšen denar pošiljam v neznano. Nekam, kjer bo njegova varnost pod vprašajem. Starši smo namreč zelo zaskrbljeni nad tem, kako lahko agencija, ki se prek agentov tako odzove pri takšni stvari sploh poskrbi za varnost naših otrok," še sprašujejo v pismu.

Starši in dijaki niso zahtevali odpovedi in vračila denarja

Pri Kompasu, kjer organizirajo opisani maturantski izlet v Budvo, pojasnjujejo, da se starši in dijaki na njih "niso obrnili z zahtevami po odpovedi potovanja in vračilu denarja, saj za tovrstne zahteve niti niso imeli kakršnegakoli razloga".

Kompas miri: Dijaki se bodo zabavali v drugih diskotekah

V agenciji še dodajajo, da bo potovanje potekalo v celoti skladno s programom, na katerega so se prijavili dijaki. "Seveda lahko potrdimo, da so v Budvi po več desetletjih na alternativno lokacijo umaknili sicer priljubljene, ampak občasne objekte, znane kot odprti šanki, s čimer se bodo tudi naši bodoči maturantje, tako kot je v navadi na drugih destinacijah maturantskih izletov ostalih ponudnikov (Grčija, Španija,…), zabavali v diskotekah zaprtega ali odprtega tipa od 22:00 do 05:00 ure. Diskoteke še naprej normalno obratujejo skozi celotno leto in v njih bo Kompas izvajal celoten večerni program."

Odpoved brez stroškov je možna le v primeru bistvenih sprememb Zakon o varstvu potrošnikov vsebuje posebno poglavje v zvezi s turističnimi paketi in potovanji. Organizator potovanja ne sme enostransko bistveno spremeniti katere od glavnih značilnosti potovalnih storitev, pojasnjujejo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Katere so glavne značilnosti potovalnih storitev, določa Zakon o varstvu potrošnikov v 1. točki 1. odstavka 57.b člena, med njimi so tudi obiski, izleti ali druge storitve, vključene v skupno dogovorjeno ceno turističnega paketa.



Če organizator potovanja ugotovi, da je pred začetkom turističnega paketa prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev, lahko potrošnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe.

V Kompasu pojasnjujejo, da je Budva med maturanti sicer izredno priljubljena, saj lahko dijaki za svoj denar prejmejo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Cena za tovrstni izlet stane med 369 in 399 evri, odvisno od časa prijave, dodajajo. Po navedbah agencije imajo dijaki v tem primeru v ceno izleta vključeno vse: pakete doživetij oz. zapestnico ugodnosti (vključuje celoten dnevni in večerni zabavni program), nastanitev na bazi polpenziona (zajtrki in večerje), vse dnevne izlete in vsa zavarovanja (riziko odpovedi in CORIS).



Storno stroški v tem trenutku znašajo samo strošek prijavnine, kar je v skladu s splošnimi pogoji za maturantske izlete. Dijaki imajo v ceno vključen riziko odpovedi za primer novonastalih zdravstvenih težav pred odhodom na potovanje.