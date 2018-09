Starši, doma imate junake!

Rok Trkaj v septembru spodbuja, da na Instagramu širimo "good vibe" in nagovarja otroke: "Vsi ste junaki!" Otroci kot junaki nekaj počnejo najboljše. Pod oznako #tisijunak zbiramo resnične junake in podarjamo hude nagrade: čelade, rolko in presenečenja! Starši, nominirajte svoje junake in jih spodbudite, da pohvalijo in nominirajo tudi svoje prijatelje.

Junaki, kje ste? Pokažite kaj znate, označite prijatelje, da pokažejo svoje talente, in sodelujte v nagradni igri za super nagrade. Naj se širi "good vibe"! Pridružite se akciji #tisijunak

Sodelujte v nagradni igri. V videu preverite, kakšne starševske nasvete ima za vas Trkaj.

Zaščitnik za junake

Tudi junaki potrebujejo svojega zaščitnika. Nedvomno, vzgoja otrok je že brez dnevnih preostalih obveznosti lahko stresna, začetek šole pa stres lahko še poveča. Poskrbeti moramo za nakup novih knjig in zvezkov, telovadne opreme, nove torbe, obenem pa razmišljamo tudi o izbiri primernega nezgodnega zavarovanja za svojega šolarja in med seboj primerjamo letake zavarovalnic, ki so jih otroci prinesli iz šole.

Varnost otrok skrbi vsakega od nas, praske in buške so nekaj povsem običajnega in vseh tudi ne moremo preprečiti. Pomembno pa je, da lahko marsikatero resno poškodbo preprečimo s preventivnimi varnostnimi ukrepi. Poleg tega pa otroku zagotovimo tudi dobro nezgodno zavarovanje, ki lahko omili posledice, če se nezgoda pripeti.

Zakaj je nezgodno zavarovanje za otroke in mladino nujno potrebno?

Statistike* kažejo, da se v Sloveniji zaradi poškodb vsako leto v bolnišnici zdravi kar 4.540 otrok v starosti od 0 do 19 let. Dejstvo je, da lahko z zavarovanjem omilimo nevšečnosti, če se otrok poškoduje, mora zaradi nezgode na operacijo ali zaradi nezgode nastane celo invalidnost.

Starši ste gotovo veseli vsake ugodnosti, če pa je to popust pri plačilu zavarovanja, pa je res super, kajne? Nezgodno zavarovanje za otroke in mladino WIZ Šolar lahko prav vsi sklenete z 10-odstotnim popustom pri spletni sklenitvi.

"Fotr, matka, življenje ni vatka! Odraščanje prinaša dogodivščine in nepozabne dogodke, zraven pa v paketu pridejo tudi nepredvidljive situacije. Starši, zavarujte svoje junake!” (Rok Trkaj, ambasador zavarovanja WIZ Šolar)

Zakaj je nezgodno zavarovanje za otroke in mladino nujno potrebno? Zavarovanje WIZ Šolar je prilagojeno otrokom in mladim do 26. leta starosti - na izbiro je pet različnih paketov, zato se za vsakogar najde pravi. Z urejenim nezgodnim zavarovanjem WIZ Šolar bo odkrivanje resnično zanimivih poti in majhnih zmag vašega otroka varno in brez skrbi. S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja otrok in mladine poskrbite tudi za finančno varnost svoje družine. Spoznajte prednosti zavarovanja WIZ Šolar Veljavnost 24 ur na dan, vsepovsod - tudi med počitnicami in celo v tujini za otroke in mlade do 26. leta.

Visoko kritje v primeru 100-odstotne invalidnosti - pri paketu E vam v primeru 100-odstotne invalidnosti zaradi težje nezgode izplačajo 250 tisoč evrov.

WIZ Šolar zavaruje tudi registrirane športnike – krije tudi nezgode na treningih ali tekmah.

Zavarovalnino izplačajo hitro, v roku 14 dni po predložitvi popolne dokumentacije o nezgodi.

Dnevno nadomestilo tudi za čas, ko otrok obiskuje vrtec, šolo ali fakulteto z mavcem, šivi ali mora na prevezovanje v zdravstveni dom.

Brezplačna podpora – ob nezgodi vam njihov klicni center takoj poišče specialista z najkrajšo čakalno dobo.

Ena sklenitev za več let, brez skrbi - Zavarovanje WIZ Šolar velja do vpreklica, ob podaljšanju prejmete le položnico.

10-odstotni spletni popust ali 20-odstotni popust za velike družine (z vsaj 3 otroki). Preberite več o nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine WIZ Šolar in zavarujte junaške dogodivščine svojih otrok online. Rešeno v hipu!

*Vir: Politike, ukrepi in programi za preprečevanje poškodb otrok in mladostnikov v Sloveniji, www.nijz.si