Stanovanjski sklad z napotki za varčevanje z energijo

Stanovanjski sklad RS na možnosti za varčevanje z energijo v stanovanju opozarja tudi v času visokih poletnih temperatur. "Z nekaterimi enostavnimi ukrepi lahko prispevamo k zmanjšanju porabe energije in hkrati ustvarimo prijetnejše in bolj zdravo bivalno okolje," so zapisali.

"Čim bolj izkoristite naravno svetlobo, vendar hkrati poskrbite, da čez dan zaprete okna in spustite rolete ali zavese, da preprečite vdor vročine. Zračite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje," so navedli.

Opozorili so na pametno uporabo ventilatorjev in klimatskih naprav. "Ventilatorji porabijo manj energije kot klimatske naprave in so učinkoviti pri ustvarjanju občutka hladu. Če uporabljate klimatsko napravo, nastavite temperaturo med 25 in 26 stopinj Celzija. Poskrbite za redno vzdrževanje in čiščenje filtrov," so zapisali.

Perilo namesto v sušilnem stroju sušite na prostem

Uporabnikom svetujejo izogibanje uporabi električnih naprav, ki proizvajajo toploto, kot so pečice, štedilniki in sušilniki. "Sušenje perila na prostem namesto v sušilnem stroju prav tako zmanjša toploto v notranjosti doma," so navedli.

Med ukrepi so našteli še zamenjavo žarnic s svetilkami led ter izkoriščanje rastlin za hlajenje. "Postavitev rastlin v bližino oken in na balkonih lahko pomaga pri zniževanju temperature, saj rastline absorbirajo toploto in ustvarjajo bolj sveže okolje. Plezalke in zelene stene pa so učinkovite pri hlajenju zunanjih površin," so zapisali.

Varčujte z vodo

Ob tem so opozorili še na varčevanje z vodo. "Poletni meseci prinašajo visoke temperature, ki povečujejo porabo vode. V tem obdobju je ključnega pomena, da smo pozorni na varčevanje z naravnimi viri, kar nam omogoča ohranjanje prijetnih bivalnih razmer in zmanjšanje negativnega vpliva na okolje," so poudarili.