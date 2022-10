Stanovanja nekakovostna, cene previsoke: trga država ne regulira #video

Najemniki so v Sloveniji prepuščeni sami sebi, saj država trga ne regulira. Cene so previsoke, stanovanja pogosto nekakovostna ali povsem neprimerna, bivanje pa negotovo in nepredvidljivo – sploh v prestolnici.

"Zelo malo stanovanj se gradi, večinoma se gradijo velika luksuzna stanovanja, ki za večino populacije niso dostopna ali pa ljudje sploh ne potrebujejo petsobnega ali štirisobnega stanovanja, obenem pa kljub temu, da se večinoma kupujejo stara stanovanja, cene stanovanj naraščajo, najemnine posledično tudi, ker so korigirane s ceno nakupa stanovanja," je povedala Dora Kavčič iz Najemniškega SOS.

Najemodajalci svobodno izbirajo in pri tem omejujejo možnost najema ravno najranljivejšim skupinam

"Po zadnjih informacijah, kolikor vem, se pod šesto evri ne dobi garsonjere ali enosobnega stanovanja, 600 evrov brez stroškov," je povedal Uroš Mikanovič iz Najemniškega SOS in dodal, da so ena izmed bolj diskriminiranih skupin na najemnem trgu tujci, ki se jih odvrača že v oglasih ali pa se jih odvrača med telefonskim pogovorom ali ob ogledu. Druga skupina, za katero so prepoznali, da je zelo diskriminirana, pa so mlade družine, med njimi še posebej matere samohranilke.

V Najemniškem SOS so analizirali ljubljanski najemni trg. Poročilo razkriva, da je bilo na portalu Nepremičnine.net 13. oktobra na voljo 16 odstotkov enot, cenejših od 500 evrov, medtem ko je bilo kar 47 odstotkov ponudbe dražje od mesečne najemnine tisoč evrov.

"Dostojna najemnina je določena kot 30 odstotkov prihodka osebe, 40 odstotkov, vključujoč stroške obratovanja stanovanja, bi si lahko oseba s povprečno ljubljansko plačo, ne slovensko, privoščila pet garsonjer," je dodala Dora Kavčič.

V prestolnici se gradijo številne večstanovanjske stavbe

V zadnjem času v prestolnici v nebo rastejo številne večstanovanjske stavbe, v katerih so nekaj sto tisoč evrov vredna stanovanja, ki večini niso dostopna, politika pa težave najemnega trga, ki se vleče že leta, nikoli ni rešila.

"Ne vem, ali je ravno potrebno, da se vsa Slovenija preseli v Ljubljano. Okoliške občine imajo veliko prostora za gradnjo, kamor bi se mladi lahko priseljevali. Tudi če govorimo o kakovosti življenja, kakovosti življenja v hiši, ni treba veliko, malo iz Ljubljane je ta drugačna kot kakovost življenja v Ljubljani," je povedala kandidatka NSI za ljubljansko županjo Mojca Sojar.

"Mislim, da je v Ljubljani kar nekaj stanovanj, ki so še enkrat neidentificirana in bi jih bilo mogoče identificirati. Nekaj jih je tudi na DUTB. Mislim, da je treba dati priložnost, da mladi dobijo možnost, da pridejo do svojega stanovanja. Če je to od začetka v najemu, potem z možnostjo odkupa," je povedala Tina Bregant, skupna kandidatka SLS in Naše dežele za ljubljansko županjo.

V Najemniškem SOS bodo tako na občino kot na župana in županske kandidate naslovili priporočila, da stanovanjska politika postane občinska prednostna naloga. Opozorili so na povečanje virov in kadrovsko okrepitev stanovanjskega področja, oblikovanje svetovalnice, ki bi pomagala tržnim najemnikom, izvedbo celostne analize stanovanjskih razmer v mestu ter pospešitev gradnje javnih najemnih stanovanj in drugih oblik dostopne gradnje, kot so na primer stanovanjske zadruge.