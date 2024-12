Nastal je daljši zastoj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Celje-Vojnik-Slovenske Konjice. Za osebna vozila možen obvoz po cesti Celje-Dole-Ponikva-Loče-Tepanje, poroča prometnoinformacijski center.

Na štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru.

Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Proti Ljubljani so že zastoji iz smeri Kočevja, Primorske in Gorenjske.

Predvidoma med 18. in 21. decembrom bo v nočnem času potekal izredni prevoz po regionalnih cestah iz Ljubljane proti Kopru.