SŠK: Za katoličane trenutno etično sprejemljiva vsa cepiva

Za katoličane v Sloveniji so trenutno etično sprejemljiva vsa dostopna cepiva proti koronavirusu, so sporočili iz SŠK. Na fotografiji predsednik SŠK in ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Za katoličane v Sloveniji so trenutno etično sprejemljiva vsa dostopna cepiva proti koronavirusu, so sporočili iz SŠK. Na fotografiji predsednik SŠK in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Foto: STA

Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) so danes vnovič pojasnili svoje stališče glede cepljenja proti novemu koronavirusu. Kot so sporočili, so slovenski škofje konec januarja poudarili, da je cepljenje proti koronavirusu koristno, a so opozorili, da se v družbi ne sme diskriminirati tistih, ki se na primer ne morejo cepiti iz zdravstvenih razlogov. Ob tem so sporočili, da so za katoličane trenutno etično sprejemljiva vsa cepiva, ki se uporabljajo v Sloveniji.

Iz SŠK so danes sporočili, da Katoliška cerkev vabi vse katoličane, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje ter s tem zaščitijo svoje zdravje in zdravje bližnjih. Glede na omejeno količino cepiv, ki je v Sloveniji na voljo, verniki trenutno nimajo možnosti izbire, s katerim cepivom se bodo cepili, so poudarili predstavniki SŠK.

Na SŠK zato poudarjajo, da se lahko verniki proti koronavirusu cepijo z vsemi tremi dostopnimi cepivi, in sicer Pfizer-BioNTecha, Moderne in AstraZenece. "Na SŠK pričakujemo, da bo država čim prej zagotovila večje količine cepiv in s tem tudi možnost, da se katoličani odločimo za tista cepiva, ki so moralno ustreznejša," so še sporočili predstavniki SŠK.