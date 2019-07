Sredi ljubljanskega Tivolija so si postavili šotor #foto

V ljubljanskem parku Tivoli, na Rožniku in na Šišenskem hribu so si med letošnjo poletno turistično sezono nekateri obiskovalci Ljubljane postavili šotore in zasilna bivališča. A kampiranje zunaj organiziranih kampov ni dovoljeno, doleti vas lahko tudi visoka kazen.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib opozarjajo, da je kampiranje - taborjenje, postavljanje šotorišč ali drugih zasilnih objektov z namenom začasnega prenočevanja - prepovedano.

Izjema je le organizirano taborjenje na območju ljubljanskega živalskega vrta in v zato urejenih kampih. Prepovedano je tudi prenočevanje v avtodomu na parkiriščih, razen na tistih, ki so posebej namenjeni temu.

Za nelegalno kampiranje do tisoč evrov kazni

Če boste svoj šotor ali začasno prebivališče postavili zunaj organiziranih kampov, vas lahko v Sloveniji to kar precej udari po denarnici. Avanturiste bo policija ali občinsko redarstvo oziroma inšpekcija kaznovala z dobrimi 83 evri. Še višje in precej bolj stroge pa so kazni v Triglavskem narodnem parku, kjer bodo "divji" kampisti za nelegalno kampiranje plačali od sto pa vse do tisoč evrov kazni. Divje kampiranje je kaznivo tudi na Hrvaškem, kazen za to pa znaša od 200 do 1350 evrov.