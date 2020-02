Srečanje Janše s potencialnimi koalicijskimi partnerji odpade

Za danes predvideno nadaljevanje pogovorov SDS, SMC, DeSUS in NSi za oblikovanje nove vlade je odpovedano. SDS je sporočila, da se pogovori s SMC, DeSUS in NSi sicer nadaljujejo na nižjem nivoju. Do srečanja predsednikov strank pa bo prišlo šele v prmeru zadostne uskladitve prioritet in jasnosti glede realne glasovalne moči vsake od partneric ter večinskega šeštevka. Šele nato bo prišlo do pogajanj o prevzemanju odgovornosti v vladi.

Stranke SMC, DeSUS in NSi so se o pripravljenosti za oblikovanje nove koalicije z vodstvom SDS prvič uradno pogovarjale v petek. V SDS so za ta teden napovedali drugi krog pogajanj, a je politično ozračje očitno preveč razgreto za trezne odločitve. Na očeh javnosti so zlasti razhajanja v SMC. Ministrica za delo in podpredsednica Ksenija Klampfer je izstopila iz stranke, saj so zanjo pogajanja za vstop v desno vlado nesprejemljiva. V Janševi vladi ne želi sodelovati niti prvi predsednik stranke Miro Cerar.

V SDS so pretekli teden sicer poudarili, da bo morebitni novi krog pogovorov stekel šele takrat, ko bodo koalicijski partnerji dovolj usklajeni glede programskih prioritet in ko bo jasno, kolikšna je realna glasovalna moč vsake od partneric.