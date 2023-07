Spremembe na portalu Prevoz.org: potrebna bodo doplačila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporaba spletnega portala Prevoz.org, ki je popularen predvsem med mlajšimi, ne bo več popolnoma brezplačna. Čez deset dni naj bi voznikom, ki opravijo več kot deset voženj na teden, za vsako naslednjo vožnjo začeli zaračunavati. Odločitev za zaračunavanje prevozov je bila težka, ampak nujno potrebna za nadaljnji razvoj ter vzdrževanje portala Prevoz.org, so na spletni strani pojasnili lastniki portala.

Trenutno sta tako iskanje kot ponujanje prevozov brezplačna, a se bo to po napovedih spremenilo z 20. julijem, ko bodo vozniki na portalu, ki opravijo več kot deset voženj na teden, morali doplačati.

Cena dodanega prevoza bo deset centov oziroma ena kamela (logo portala). Vsak uporabnik bo tedensko prejel deset brezplačnih kamel, ki pa se ne seštevajo. Ko bodo vozniki presegli deset dodanih prevozov v sedmih dneh, bodo morali za vsak naslednji prevoz doplačati. Minimalni nakup je 100 kamel, kar je deset evrov z DDV. To velja za prevoze znotraj Slovenije.

Dodatni mednarodni prevozi še precej dražji

Dodatni mednarodni prevozi bodo za voznike precej dražji. Za prevoze na relaciji med Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo in Italijo bo vsak dodaten prevoz stal pol evra, za preostale države, kot je recimo Nemčija, pa en evro.

Poleg finančnih ima odločitev po pojasnilih lastnikov portala tudi druge razloge. Omogočala naj bi namreč večji nadzor voznikov, saj bodo od njih pridobili dodatne podatke in s tem lažje odstranili tiste, ki ne upoštevajo pravil platforme Prevozi.org. "V prihodnosti lahko pričakujete številne nadgradnje portala, ki bodo omogočile lažje povezovanje s ponudniki prevozov in ocenjevanje obeh strani," so še zapisali na portalu.