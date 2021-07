Spopad med Lenarčičem in Janšo: Laže!

Evropski komisar Janez Lenarčič je ob prihodu na zasedanje ministrov EU za evropske zadeve na Brdu pri Kranju poudaril, da "Sloveniji škodujejo tisti, ki spodkopavajo vladavino prava in neodvisnost medijev". Zavrnil je očitke, da bi se zavzemal za to, da bi Sloveniji pogojevali evropska sredstva. Premier Janez Janša ga je obtožil, da laže.

"Nikoli in nikjer se nisem zavzemal za to, da bi Sloveniji kakorkoli pogojevali, omejevali ali celo odvzemali evropska sredstva. Nasprotno, upam in želim, da do česa takega ne bi nikoli prišlo. In prav zato opozarjam na določena ravnanja vlade, ki bi lahko pripeljala Slovenijo v precej neugoden položaj, kar zadeva koriščenje evropskih sredstev," je poudaril Lenarčič.

Dodal je, da opaža, da se nekateri visoki predstavniki slovenske vlade na njegova dobronamerna opozorila odzivajo z grobimi napadi in žaljivkami. "Takšen način komunikacije je zame nesprejemljiv in zato se ne želim odzivati na takšne izpade," je dejal v izjavi za novinarje. "Želim pa poudariti, da Sloveniji škodujejo tisti, ki spodkopavajo vladavino prava in neodvisnost medijev, ne pa tisti, ki opozarjamo na problematičnost tega početja," je še sklenil.

Na njegove izjave se je odzval predsednik vlade Janez Janša, ki je na Twitterju zapisal: "Komisar Janez Lenarčič laže. Pričakujemo, da bo sprožil postopek pred sodiščem, kjer je mogoče predložiti interne dokumente o postopkih odločanja znotraj Evropske komisije."