Spletno nasilje: objave na spletu so danes resničnejše od resničnosti

"Želimo si spodbujati uporabo tehnologij, ki pa morajo biti predvsem varne za uporabo. Spletno nasilništvo je namreč že preseglo druge vrste nasilništva," so besede, s katerimi je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh odprla posvet o naraščajočem pojavu spletnega nasilja, ki preži na mlade in katerega grozljive posledice lahko opazujemo v zadnjem obdobju. Še hujši od tega so bili odzivi starejših, ki so na družbenih omrežjih pozivali k maščevanju mladoletnim storilcem v Celju, pravi antropolog Dan Podjed.

Temeljno vprašanje posveta, ki ga je organiziralo ministrstvo za digitalno preobrazbo je bilo, kako na več ravneh družbe zajeziti val spletnega nasilja, ki se pojavlja. "Treba je spremljati otroke, se z njimi pogovarjati, in če ugotovimo, da prihaja do nasilja, si ne smemo zatiskati oči in gledati stran," je poudarila Emilija Stojmenova Duh.

"Nasilje se dogaja čisto blizu nas," je v nagovoru opozoril antropolog Dan Podjed. V zvezi z nedavnim dogodkom v Celju, ko so splet preplavili posnetki medvrstniškega nasilja, je dejal: "Pri tem dogodku me je pretreslo več stvari. Medvrstniško nasilje ni od včeraj, tudi sam sem bil žrtev, pa tudi sam sem v nekaterih primerih le opazoval in se nisem odzval. Zadnjič v Celju nihče ni stopil zraven in pomagal žrtvi, ampak so raje snemali. Danes je telefon lahko orožje, snemajo in v živo se predvajajo celo umori. Še hujši pa so bili odzivi odraslih na vedenje otrok. Tako so objavljali sezname udeleženih v celjskem incidentu, z navedbami imen in idejami, kako bi se jim maščevali."

Ničelna toleranca do spletnega nasilja

Čedalje bolj postajamo atomizirana družba, in se držimo zase med štirimi stenami. "Zgodil se je obrat, digitalno je postalo bolj normalno kot realnost. Zato si nikakor ne smemo zatiskati oči pred spletnim nasiljem," poudarja Podjed.

Predvsem pa je treba poskrbeti za pridobitev digitalnih kompetenc in poskrbeti za razvoj veščin za odgovorno uporabo digitalnih tehnologij. Prihodnost bo namreč še bolj digitalna.

Tehnologija ni vzrok, ampak sredstvo za digitalno nasilje

Pri tem se moramo zavedati, da vnaprej in z razvojem vedno novih aplikacij težko previdimo, kaj in kako se bo zgodilo. "V raziskavi se je pokazalo, da je več kot 50 odstotkov vprašanih že doživelo eno od oblik spletnega nasilja. Na vprašanje, ali so se odzvali na pojav nasilja, mladi pogosto odgovorijo, da ne, ker jih to ne zadeva, ker gre samo za zabavo. Zato je ozaveščanje nujno," je prepričana Barbara Brečko s fakultete za družbene vede in sodelavka Safe.si.

Tradicionalno in spletno nasilje sta tesno prepletena in ne moremo ju ločevati. "Ključna specifika spletnega nasilja je anonimnost nadlegovalca, ki ima občutek, da ne bo kaznovan in tudi ne vidi odziva tistega, ki ga prizadene. V digitalnem svetu tudi hitro dobi podpornike in somišljenike," našteva Brečkova.

Kdo naj nosi odgovornost za nasilna dejanja?

Ob zadnjih dogodkih so se v javnosti kresala mnenja, kdo vse bi moral prevzeti odgovornost, kadar pride do izbruhov nasilja. Mladi storilci, starši, učitelji? "Vsak mora sam nositi odgovornost za svoja dejanja, pa naj bo to na spletu ali v fizičnem prostoru, ampak preden pokažemo s prstom na kogarkoli, se moramo vprašati, kaj smo storili mi. Živimo v družbi, kjer imajo mladi s sabo pripomočke, torej pametne telefone, s katerimi lahko nasilje posnamejo, kot se je zgodilo zdaj v Celju. Zgodilo se je to, da smo dobili vpogled v življenje mladih. In vidimo, da nimajo le orodja za komuniciranje, ampak tudi orožje, s katerim lahko drug drugega nadlegujejo. Nekoč so si nastavili nož na vrat, zdaj pa telefon," ponazarja Podjed.

Mnogo besed je bilo zapisanih o pomanjkanju empatije ob dogodku. "Res ne vem, ali je bistvo v pomanjkanju empatije mladih. Menim, da je bistvena težava pomanjkanje empatije odraslih glede na številne reakcije ob dogodku. Odrasli se zgražamo nad mlajšo generacijo na Facebooku in poenostavljeno trdimo, da je vse posledica nasilnih filmov in računalniških iger. Tudi naša generacija je gledala nasilne filme, pa zato ni bilo nujno strelskih pohodov," pravi Podjed.

Spektakel za vsako ceno

Gre za to, da živimo v družbi spektakla. "Nastajajo antijunaki. Pomembno je biti popularen, pa naj bo na pozitiven ali negativen način," je na posvetu dejala Helga Dobrin z ministrstva za notranje zadeve.

To tudi pomeni, da se mora vse videti in pokazati, na spletu pa izstopajo samo še najbolj šokantne podobe fizičnega nasilja človeka nad človekom. To so mladi tudi ugotovili, zato to snemajo in delijo, ker vedo, da je to nekaj, kar se bo delilo in gledalo," je svoj pogled na objavljanje nasilnih vsebin pojasnil Podjed.