Sparovih pet tisoč evrov za Čebelarsko zvezo Slovenije

Oglasno sporočilo

20. maja je svetovni dan čebel . Ta drobna, a zelo koristna bitja igrajo pomembno vlogo v naši prehranski verigi, saj brez njih ne bi bilo niti rastlin niti živali in ljudi. Da bi podprli poslanstvo čebelarjev in pomagali ohranjati tradicijo čebelarstva v Sloveniji, so v podjetju Spar Slovenija Čebelarski zvezi Slovenije podarili pet tisoč evrov za izvajanje apiterapije za otroke ter nakup uparjalnikov za 27 vrtcev po Sloveniji. Uparjalniki bodo pomagali otrokom preprečevati in lajšati bolezni dihal predvsem v hladnejši polovici leta.

Spar Slovenija je z donacijo pet tisoč evrov podprl Čebelarsko zvezo Slovenije.

250 let slovenskega čebelarstva

V Sloveniji se dobro zavedamo pomena čebel in njihovega poslanstva, zato je čebelarstvo močno zasidrano v naši tradiciji. Začetek sega že v leto 1770, ko je cesarica Marija Terezija, ki je v Augartnu na Dunaju ustanovila prvo čebelarsko šolo na svetu, za prvega čebelarskega učitelja imenovala izjemnega poznavalca čebel Antona Janšo. Njegov nauk je pospešil razvoj čebelarstva, zato Janša velja tudi za začetnika modernega čebelarstva. 20. maj – njegov rojstni dan – pa je postal svetovni dan čebel.

Sparova podpora Čebelarski zvezi Slovenije

Tudi v podjetju Spar Slovenija cenijo poslanstvo čebelarjev in njihove dejavnosti. Kot družbeno odgovorno podjetje si prizadevajo ohranjati kulturno in naravno dediščino ter se trudijo biti čim bolj vpeti v lokalno okolje in prispevati za dobre namene. Zato so Čebelarski zvezi Slovenije podarili pet tisoč evrov za izvajanje apiterapije za otroke ter nakup uparjalnikov za 27 vrtcev po Sloveniji. ČZS želi namreč leta 2022 dostop do apiterapije omogočiti predvsem otrokom z boleznimi dihal, okrepiti pa želi tudi apiturizem, ki bi hkrati promoviral pomen čebel, čebelarsko tradicijo v Sloveniji, prednosti apiterapije ter slovenske naravne lepote.

Terapija iz panja

Apiterapija je terapija, ki s pomočjo čebeljih pikov, pridelkov in pripravkov krepi imunski sistem ter preprečuje, lajša in zdravi nekatere zdravstvene težave, od celjenja ran do zdravljenja težjih bolezenskih stanj.

Za apiterapijo uporabljamo pet čebeljih pridelkov: čebelji strup, cvetni prah, surovi med, matični mleček in propolis. Uživamo jih kot naravne pridelke ali pa iz njih pripravimo različne pripravke.

Uparjalnik v Vrtcu Otona Župančiča Ljubljana

O čebelah z Nikom Škrlecem

Kranjska sivka je avtohtona slovenska čebela. Iz naših krajev se je razselila na vse celine in velja za drugo najbolj razširjeno vrsto medonosne čebele na svetu. Znana je kot odlična graditeljica satja in ima dobro sposobnost orientacije.

Vse o kranjski sivki je iz prve roke izvedel igralec in voditelj Nik Škrlec. Z otroki iz vrtca, ki je prejel uparjalnik, je Nik obiskal Hišo kranjske čebele v Višnji Gori – rojstnem kraju kranjske čebele. Vas zanima, kaj o čebelah vedo naši najmlajši? Oglejte si video.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija.