Šolarji podarjene rogljičke odvrgli v smeti #video

Mlada podjetnica Sara Golob si v najhujših sanjah ni predstavljala, da bodo rogljički pristali kar v košu ob šolski ograji. Tja so jih nedotaknjene odvrgli nekateri učenci. Na šoli so takšen odnos do hrane že ostro obsodili, a vseeno verjamejo, da večina otrok ve, da hrana ne spada v smeti.

Golobova je v ponedeljek v središču Radelj na prav poseben način med potjo v šolo razveseljevala otroke. "Odločili smo se, da jih zjutraj razveselimo z rogljički, ki smo jih delili na poti v šolo. Bila je kot majhna gesta, pozornost, spodbuda otrokom, ki gredo v prvi razred," je pojasnila Golobova.

A izmed 300 zdravih rogljičkov iz polnovredne moke jih je nekaj med potjo v šolo pristalo v tem košu, kjer jih je našel župan Radelj ob Dravi Alan Bukovnik. Sliko je objavil na družbenem omrežju, saj ni mogel razumeti, da se lahko otroci tako odzovejo na lepo gesto nekoga, ki jim je želel polepšati dan.

"Potem ti rogljički končajo v košu za smeti. Nekdo, ki jih je dobil, jih tako hladnokrvno, brez kakršnega kančka krive vesti, odvrže," je bil zgrožen Bukovnik.

Učitelji pozitivnemu odnosu do hrane posvečajo veliko pozornosti

Rogljički v smeteh so presenetili tudi ravnatelja, saj učenci v šolske koše hrane ne mečejo, pozitivnemu odnosu do hrane pa učitelji posvečajo veliko pozornost.

Foto: Planet TV "Seveda obžalujemo, da imajo določeni otroci ali kdorkoli takšen odnos do hrane. Ampak bilo bi zelo narobe, če bi sklepali, da vsi naši otroci to počnejo," je opozoril Damjan Osrajnik, ravnatelj Osnovne šole Radlje ob Dravi.

Lastnica trgovine bo podobna dejanja nadaljevala

Kljub razočaranju pa bo lastnica trgovine z zdravo prehrano podobna dejanja nadaljevala, saj je večini otrok vendarle narisala nasmeh na obraz.

"Sploh najmlajši, ki so bili veseli teh rogljičkov, ki so jih pojedli, ki so bili ponosni, da so nekaj dobili, rogljičke, urnike, vse, kar smo jim delili, je nekako poplačalo vse to. Zato bomo prihodnje leto vsekakor nadaljevali," je dejala. Prepričana je namreč, da bo tistim nekaj učencem, ki so tokrat rogljičke vrgli v koš, ta zgodba v velik poduk.