Sodniško društvo: Sodniki morajo biti pri svojih izjavah v javnosti zadržani in spodobni

V Slovenskem sodniškem društvu so se danes odzvali na navedbe sodnika Zvjezdana Radonjića v nekaterih medijih v zvezi z domnevnimi pritiski na sodnike. Menijo, da morajo biti sodniki pri svojih izjavah v javnosti zadržani in spodobni, zlasti v položajih, ko bi lahko bila zaradi javnega izražanja vprašljiva nepristranskost sodstva.

Predsednik društva Andrej Ekart je v izjavi za javnost poudaril, da svoboda izražanja sicer velja tudi za sodnike, a z določenimi omejitvami. Po njegovem mnenju je sodnik dolžan z osebnim zgledom varovati ugled in dostojanstvo sodniške funkcije ter nepristranskost in neodvisnost sodstva. Obenem si mora prizadevati tudi za korektne in spoštljive odnose s kolegi sodniki, je dodal.

Sodniki morajo biti pri svojih izjavah preudarni

"Zaradi tega moramo biti sodniki pri svojih izjavah v javnosti lojalni, zadržani, preudarni in spodobni, zlasti v situacijah, ko bi lahko bili zaradi našega javnega izražanja vprašljivi neodvisnost in nepristranskost sodstva. Neupoštevanje takšnih omejitev s strani sodnikov je neprimerno," je še zapisal Ekart.

Foto: STA Sodnik Radonjić je prejšnji teden o domnevnih pritiskih na sodnike pisal v pismu, objavljenem v časniku Demokracija, o tem pa je govoril tudi v oddaji Ozadja na Planet TV.

Radonjićeve izjave so sledile odločitvi predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, da disciplinskemu tožilcu pri Sodnem svetu predlaga uvedbo disciplinskega postopka proti njemu. Radonjiću zaradi ravnanja pri razglasitvi sodbe Milku Noviču očita več kršitev zakona o sodniški službi.

Da so Radonjićeve trditve o pritiskih brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja, je ugotovil Sodni svet, pa tudi predsednik okrožnega sodišča Pogačnik je po pogovoru s sodnikom dejal, da pritiskov na Radonjića ni ugotovil.

Radonjićeve izjave je presojala tudi komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta ter ugotovila, da so neskladne s kodeksom sodniške etike. Po mnenju etične komisije njegove izjave niso imele podlage v objektivnih dejstvih in so presegle namen javne razglasitve sodbe.

Na navedbe svojega sodniškega kolega so se v sredo odzvali tudi sodniki kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču, ki so zanikali, da bi bili pri izvajanju svoje sodniške funkcije deležni pritiskov in ustrahovanja.