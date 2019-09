Predsednik sodišča predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika Radonjića

Ljubljanski okrožni sodnik Radonjić se namreč v javni razglasitvi sodbe v zadevi Milko Novič, ki je bil aprila oproščen obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, ni ukvarjal le s konkretno kazensko zadevo, temveč je veliko besed v obrazložitvi sodbe namenil domnevnim pritiskom nanj.

Da so Radonjićeve trditve o pritiskih brez podlage in posledica njegovega subjektivnega dojemanja, je ugotovil Sodni svet, pa tudi predsednik okrožnega sodišča Pogačnik je po pogovoru s sodnikom dejal, da pritiskov na Radonjića ni ugotovil.

Storil bi naj več disciplinskih kršitev

Zdaj je po poročanju Večera Pogačnik zoper Radonjića zaradi suma storitve več disciplinskih kršitev podal pobudo disciplinskemu tožilcu pri Sodnem svetu za sprožitev disciplinskega postopka. Očita mu več kršitev zakona o sodniški službi, ki govori o tem, da se sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške dolžnosti, ki so predpisane z zakonom in sodnim redom, ali neredno opravljal sodniško službo, lahko izreče disciplinska sankcija.

Izmed dejanj, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti, Pogačnik Radonjiću očita neizpolnitev ali neupravičeno odklonitev izvršitve sodniške dolžnosti, vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica, in neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje.

Glede na zakonska določila so disciplinske sankcije za te kršitve pisni opomin, ustavitev napredovanja, znižanje plače, premestitev na drugo sodišče ali prenehanje sodniške funkcije.

Radonjićeve izjave je že presojala komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta ter ugotovila, da so neskladne s kodeksom sodniške etike. Po mnenju etične komisije njegove izjave niso imele podlage v objektivnih dejstvih in so presegle namen javne razglasitve sodbe.

V zadevi Novič pritožba tožilstva

Medtem se je v zadevi Novič tožilstvo pritožilo na oprostilno sodbo, ki jo je izrekel Radonjić. Novičeva obramba je predlagala prenos krajevne pristojnosti za obravnavo pritožbe. Obramba zaradi ohranitve videza nepristranskosti predlaga, da o primeru ne bi razsojalo ljubljansko višje sodišče. Odločitev o tem predlogu je v rokah vrhovnih sodnikov, ki o tem še niso odločali, še poroča Večer.